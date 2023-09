Spectaculaire acts op tweede editie van Rodenbachfeesten in Roeselare

De tweede editie van de Rodenbachfeesten lokte dit weekend zowel op zaterdag als op zondag veel volk naar het stadscentrum van Roeselare. De bezoekers genoten op zaterdag van muziek en zagen op zondag onder andere reuzengrote dieren door de centrumstraten paraderen.

Twee dagen lang viel er vanalles te beleven in het Roeselaarse stadscentrum. “Het is de bedoeling dat de Rodenbachfeesten een vaste waarde worden”, aldus schepen Mieke Vanbrussel (CD&V). Op zaterdag stonden de straten en pleinen in het teken van muziek, op zondag was er de Kleine Stooringe. “De mix tussen muziek en spektakel is blijkbaar een goede combinatie. Dit was een heel erg mooi weekend voor de stad”, aldus de schepen.

Spectaculaire acts

Onder andere Philip Maddens tekende twee dagen present in het stadscentrum. “Zaterdag lokten de muzikanten veel volk. Ik had zelf een beetje een batjesgevoel. De terrassen zaten goed vol. Ook de spectaculaire acts op zondag vind ik echt wel leuk, al is het wel jammer dat er serieus wat tijd zat tussen de verschillende optredens. We kijken erg uit naar de Grote Stooringe volgend jaar.”

De Rodenbachfeesten lokten heel wat jonge gezinnen naar het stadscentrum. Tine Vanhuyse uit Roeselare nam haar kinderen Renée en Arthur Veys mee op sleeptouw. “We hadden onder andere de acrobatenshow en de reuzengrote dieren met rood aangestipt. Er hangt een erg leuke sfeer rond de Rodenbachfeesten.”

Heel wat aanwezigen keken met grote ogen naar de doortocht van de Compagnie Paris Bénarès. Reuzengrote dieren trokken door het stadscentrum en hielden uiteindelijk halt op de Grote Markt. “Die grote dieren zijn echt wel fantastisch om naar te kijken. De Rodenbachfeesten zitten gewoon erg goed in elkaar. Een heel leuk initiatief.”

Tuin der Lusten

De Tuin der Lusten streek dit weekend neer naast KOERS. Bezoekers konden er genieten van een drankje, maar daarnaast viel er nog heel wat te beleven. Onder andere de groep Schroothoop trad er zaterdagavond op, maar ook het Belgisch kampioenschap bloembolgooien of het Belgisch kampioenschap regenwormwerpen gingen er door. De broers Massimo en Matheo Vancoillie schopten het tot de finale. “

We wisten niet echt wat we van de Rodenbachfeesten mochten verwachten en zijn gewoon eens naar het stadscentrum gekomen. We zijn aangenaam verrast van wat er hier allemaal te beleven valt.”