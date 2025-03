Speciale live-uitzending van ‘weekwatchers’ in de kerk van Sint-Pieter

Op zaterdag 22 februari 2025 vond een bijzondere editie van weekwatchers, de populaire ontbijtshow van Radio 2, plaats in de pittoreske Sint-Pieterskerk. Dit iconische, moderne kerkgebouw bood het perfecte decor voor een live-uitzending met een unieke sfeer. Van 8 tot 10uur werd het programma uitgezonden op Canvas en Radio 2, waarbij sportjournalist Ruben Van Gucht tal van boeiende gesprekken, livemuziek en humoristische intermezzo’s aan de luisteraars serveerde.

Inwoners kregen tevens de kans om live aanwezig te zijn bij dit bijzondere moment, door zich tussen 1 en 9 februari aan te melden. Meer dan 50 gelukkigen werden geselecteerd om te genieten van een smakelijk ontbijtbuffet en de live-uitzending van de show. Tijdens de uitzending waren diverse bekende gasten te gast, waaronder Bart Kaëll, Eric Goens, Jelle Cleymans en Henk Rijckaert. Deze sfeervolle ochtend stond bol van interessante gesprekken en muzikale verrassingen. De levendige sfeer in de kerk was voelbaar en gaf de uitzending een speciale, persoonlijke touch.

Unieke combinatie

En de magie van de Sint-Pieterskerk is nog niet voorbij! Op zaterdag 1 maart keert weekwatchers terug naar de kerk voor een nieuwe uitzending. Kortom, weekwatchers in de Sint-Pieterskerk was een succes en een mooie manier om Kuurne op de kaart te zetten, met een unieke combinatie van cultuur, muziek en humor die zelfs de meest gewone zaterdagochtend omtoverde tot een bijzonder moment. (BRU)