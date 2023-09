Spannende strijd aan de gang in Kuurne tussen de zeven Kandidaten Koning Ezel

Op zaterdagmiddag 30 september worden de zeven kandidaten die Koning Ezel willen worden, tijdens de Ezelsfeesten onderworpen aan verschillende theoretische – en praktische proeven. Het werd alvast een spannende en opwindende namiddag vol uitdagingen en teamwork.

Een van de eerste praktische proeven waar de kandidaten mee te maken kregen, was het vullen van bekertjes met water en deze vervolgens veilig naar de overkant brengen. Dit moest echter wel gebeuren terwijl de kandidaat Koning Ezel en zijn team op skilatten liepen. Het vereiste niet alleen balans en coördinatie, maar ook goede communicatie binnen het team. Het was trouwens geweldig om te zien hoe creatief de teams waren in hun benadering van deze uitdaging.

Teleurstelling

De grootste pechvogels in deze proef was echter Team Angelo. “Toen we van start wouden gaan op de skilatten moeten we wat bruusk geweest zijn, waardoor de linten die verbonden waren aan de latten knakten. Daardoor kwam mijn ganse team met een ferme smak tegen de grond terecht en zagen we zo onze overwinningskansen voor deze proef sterk afnemen”, reageert een teleurgestelde Angelo van Thournout.

“Ik had nochtans het systeem bedacht om als commando links/rechts te zeggen tegen mijn teamleden, maar het mocht niet baten. Het was echt balen toen de linten waarin onze voeten zaten knakten. Zelf ben ik competitief ingesteld, maar dit is echt tegenslag hebben! Toch wil ik er de goede moed inhouden en nog steeds voor de titel van Koning Ezel gaan.”

Een andere proef die de kandidaten kregen voorgeschoteld was een ballon te doorprikken vanop vier meter afstand met behulp van een zelfgemaakte constructie waarop zich een naald bevond. Deze proef testte niet alleen de precisie van de kandidaten, maar ook hun vermogen om snel problemen op te lossen en samen te werken om tot een goed resultaat te komen.

Een van de meest uitdagende proeven was er eentje waarbij de kandidaat Koning Ezel werd geblinddoekt en een parcours diende over te steken die bezaaid stond met flesjes. De kandidaten moesten zich daarbij laten begeleiden door aanwijzingen die ze kregen van hun teamleden om veilig naar de overkant te komen. Dit vereiste vertrouwen en een sterke communicatie tussen de teamleden. Het was indrukwekkend om te zien hoe ze op elkaar vertrouwden en elkaar ondersteunden tijdens deze uitdagende test.

Praten over een voorwerp dat je pas kent nadat je het uit de zak hebt gehaald

Als rode draad tussen al deze praktische proeven diende kandidaat per kandidaat ook nog een ander spel te doen die hen testte om te zien of de kandidaten erin slaagde om enkele minuten te praten over een voorwerp dat ze pas zouden ontdekken nadat ze het uit een zak hadden gehaald.

Deze proef testte alvast het improvisatievermogen en vermogen om spontaan te reageren op onbekende situaties van de kandidaten. Sommige kandidaten toonden alvast tijdens deze proef hoe vindingrijk ze waren, anderen betrokken er dan weer het publiek bij.

Voorlopige tussenstand

Na al deze spannende proeven is het nu afwachten wie uiteindelijk tot Koning Ezel gekroond zal worden. De tussenstand om 20 uur zag er als volgt uit: Op kop Team Brent Gheysen, gevolgd op een verdienstelijke tweede plaats door team Kevin Bonte. De top drie wordt voorlopig afgesloten door Team Michiel Bonte. Om middernacht pas zullen we weten wie uiteindelijk deze prestigieuze titel mag dragen.

(BRU)