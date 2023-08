Spaanse regio Valencia met cava eregast op Bubbels aan Zee: “Cava kan steuntje gebruiken”

Onder impuls van wijnspecialist Alain Bloeykens zijn de liefhebbers van mousserende wijnen van vrijdag 11 tot en met dinsdag 15 augustus voor de 11de keer aan het feest op het feestelijk ingepakte Epernayplein. “De Spaanse regio Valencia staat in de kijker, geflankeerd door toppers uit liefst twaalf landen met Frankrijk, Italië, Portugal, Chili, Argentinië en Duitsland als klassiekers en ook veel aandacht voor Belgische schuimwijnen”, stelt Alain Bloeykens.

Met de regio Valencia als eregast gaat heel wat aandacht naar cava, goed voor een productie van 95% van alle cava in Spanje, met de regio om en bij Barcelona als grootste speler. Blikvanger wordt de Bodegas Murviedro uit Requena. Alain Bloeykens: “Het staat als een paal boven water dat cava best een steuntje kan gebruiken. We verbruikten vorig jaar zowat 21 miljoen flessen, tegenover bijna 23 miljoen in 2021. Alhoewel we fervente genieters zijn van deze schuimwijnen, komen we slechts op de derde plaats, na Duitsland en Amerika. Lang niet slecht voor een klein landje als het onze, maar wel flink wat minder in vergelijking met de recordjaren, een klein decennium geleden, toen we afgescheiden op nummer één stonden met bijna 30 miljoen flessen.”

Uiteraard kunnen de liefhebbers ook proeven van de beste Italiaanse prosecco en spumante, van de sparkling wijnen uit Argentinië en Chili, van de beste crémants uit Frankrijk en Luxemburg, zonder daarbij de Belgische schuimwijnen die Wallonië in de kijker plaatst. “Nieuw is de sparkling uit Engeland, die de jongste jaren heel wat vooruitgang maakte. Dat alles te genieten onder de palmboompjes op het terras aan het strand. Alle wijnen zijn verkrijgbaar per fles of per glas. En voor wie geen alcohol lust, wacht een uitgebreid gamma van biovruchtensappen, naast alcoholvrije bubbels. Simpel: voor elk wat wils in een gezellige sfeer”, geeft een glunderende Alain Bloeykens nog mee.

Muziek in Sfeerdorp

En er is nog meer. Behalve het vijf dagen lang genieten van ’s werelds beste bubbels, champagne uitgezonderd, wacht elke avond op het Epernayplein een leuk feestje, vanaf 20 uur opgefleurd door de beste dj’s , klaar voor een leuk zomerfeestje, ondergedompeld in een feeëriek lichtspektakel. Organisator Alain Bloeykens: “Top of the bill wordt dj Frank op zondagavond 13 augustus, de man achter The Underdog Project en de wereldhit Summer Jam. En al even spectaculair is Yannick Paige op de openingsavond, vrijdag 11 augustus, die zijn dj-set combineert met live zang, saxofoon en percussie.”

Bubbels aan Zee vindt plaats van vrijdag 11 tot en met dinsdag 15 augustus op het Epernayplein. Vrijdag van 18 uur tot middernacht;, zaterdag, zondag en maandag van 11 uur tot middernacht en op de slotdag, dinsdag, van 11 tot 19 uur.

De toegang is gratis. Aankoop van een glas kost 2 euro, mousserende wijnen vanaf 4 euro per glas en vanaf 18 euro per fles. (GK/PG)

Info: visit.middelkerke.be.