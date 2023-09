Soupapke & co zijn klaar voor Ezelsfeesten

Na weken van repeteren staan Soupapke en zijn trawanten morgen zaterdag 30 september omstreeks 11.15 uur opnieuw klaar in de feesttent op parking Damier voor een flinke portie kolder.

Twee weken geleden werd Soupapke vereeuwigd in een reus, en dat werd alvast goed onthaald bij de hele crew rond het typetje.

Na jaren hun vertoning te hebben gebracht op de pui van het gemeentehuis staan Soupapke en zijn trawanten ook dit jaar in de feesttent. “Spelen op de pui gaf wel iets speciaals”, vertelt Rik Nuyttens, die Ture speelt, “Maar er waren ook nadelen: de klank, te weinig zitplaatsen, en het feit dat we te sterk afhankelijk waren van het weer.”

“Dit jaar spelen ook opnieuw alle personages mee, aangevuld met enkele gastrolletjes. Uiteraard is mijn café weer de plaats waar alles zich afspeelt. De teksten zijn geschreven door Jos Depypere, met ondersteuning van Philip Vertriest. Het team rond Soupapke zou ik omschrijven als een echte vriendengroep – en hoe dichter de kermesse nadert, hoe meer de mayonaise pakt.”

Revue geschrapt

“De meeste bezoekers van de Ezelsfeesten kennen ons enkel van de vertoning die wij brengen op zaterdagvoormiddag, maar op vrijdag gaan wij met een deel van de groep optreden voor de mensen van het rusthuis Heilige Familie, en op zondag 22 oktober doen wij dat op de receptie van de 80-jarigen.”

“We hebben vier weken lang vier dagen per week gerepeteerd, zodat zaterdag alles goed zou lopen, al moet ik bekennen dat sommigen tijdens de opvoering wel eens durven af te wijken van het scenario. Dit jaar hadden we ook een revue gepland, maar die hebben we geschrapt, want dat zou voor sommigen een te zware lichamelijke belasting zijn geweest.”

Spelen dit jaar mee: Geert Blomme (Berke), Rik Nuyttens (Ture), Lien Vanhauwaert (Soeur Sourire), Viviane Rigolle (Zuster Fientje), Katrien Libeert (Marie Madeleine), Carla Meyhui (Marie-Jeanne), Paul Declercq (Borje), Jos Depypere (Soupapke), Sybe vande Meulebroucke (Sybe) en Frederick Tytgat (Johan, supporter nummer 1). (BRU)