Soraya Bossuyt uit Waregem verkozen tot Miss Belgium Plus – Size Perfect 2023

Zaterdagavond vond in de Eskimofabriek te Gent de finale plaats van Miss Fashion. In totaal deden daarbij 25 finalistes een worp naar het kroontje, waaronder ook enkele West-Vlaamse kandidates.

Een onder hen was de Waregemse Soraya Bossuyt (17) die heel erg van mode houdt en binnen de groep een van de benjamins was. Ondanks ze de titel van Miss Fashion niet kon meenemen richting Waregem, is ze toch heel tevreden met haar lintje van Miss Belgium Plus – Size Perfect 2023 waaraan tevens een trip richting Tenerife verbonden is.

“De finale avond is voorbij gevlogen, maar mijn hoofddoel was vooral een statement te kunnen maken dat ik curvy ben”, opent een dolgelukkige Soraya die net haar eerste verkiezing achter de rug heeft en daarbij tevens verkozen werd tot Miss Belgium Plus – Size Perfect 2023.

Veel dankbaarheid

“Daarmee wilde ik aantonen dat iedereen mooi kan zijn en zelf ben ik er vrij zeker van dat ik tijdens de verkiezing daar zeker in geslaagd ben, gezien ik een van de nieuwere titels die te verdienen waren tijdens de verkiezing, wist te bemachtigen. Ik ben vooral heel dankbaar dat ik een van de 25 finalistes mocht zijn en zie wel wat de verdere toekomst nog brengt”, vertelt Soraya.

“Dat ik het kroontje van Miss Fashion niet kon opzetten op het einde van de avond vind ik niet erg. Dit is voor mij zeker geen eindpunt, maar eerder een start, gezien dit naar zoveel meer smaakt. Stiekem hoop ik alvast om toch iets in de modewereld te kunnen bereiken. In België werk ik reeds op freelancebasis als model.”

Agentschappen in Nederland

“Ook in Nederland, waar mijn vriend, die eigenlijk afkomstig is uit Gent maar momenteel in Rotterdam woonachtig is gezien hij er voetbal speelt, ben ik verbonden aan twee agentschappen. Om verder aan mijn carrière te kunnen werken volg ik momenteel school thuis en werk ik eveneens in een fashion store.”

Milla Goethals (18), een studente rechten, die woonachtig is in Antwerpen, werd uiteindelijk op het einde van de avond gekroond tot de nieuwe Miss Fashion.

(BRU/ Foto BRU)