“Soms verwelkomden we tot 2.000 fuifgangers”: Kinky is al 25 jaar vaste waarde op de fuifkalender

Met Kinky 2025 houdt Chiro Veldegem zaterdagavond 15 maart hun jaarlijkse fuiftraditie in eer. Dan is ook wie geen chirolid is of was welkom bij hun heem langs de Bosdreef. De chirojongens en -meisjes waarderen de opbrengst voor hun jaarwerking en kamp.

Hoe hun jaarlijkse chirofuif precies ontstaan is, heeft de leiding van de Veldegemse chirojongens van De Kobbe, en -meisjes van Burlebub van horen zeggen. De allereerste Kinky in maart 2000 volgde de fuifreeks Fuifje Op De Maan op. Door onder andere corona waren er geen 25 edities, maar de datum bleef gelijk, namelijk de zaterdag van het carnavalweekend in Veldegem. Na een ellenlange discussie kozen ze met ‘Kinky’ een naam die gewaagd klonk om volk te lokken en tickets de deur uit te krijgen, weet oud-chiroleider Ben Vanhevel nog levendig. Hij was er vanaf de allereerste editie in zijn eerste jaar als leider al bij, en herinnert zich de eerste vette jaren in de twee sportzalen van het nabij sportcentrum De Bosserij. “We hadden jaren van telkens zeker 2.000 man, maar toen was de uitgaanscultuur onder jongeren nu eenmaal heel wat meer in trek dan tegenwoordig. De chirofuif nu is minder groot, maar nog steeds blijft het een ideale avond voor ook oud-leiders om elkaar nog eens terug te zien en kennis te maken met wie ons opvolgt.”

Feestweekend

Zaterdagavond 15 maart is de grote tent op het grasplein van het chiroheem en jeugdhuis ‘t Kalf langs de Bosdreef plaats van afspraak om te verbroederen. Vijf dj’s rijgen tot een eind na middernacht de platen en beats aaneen, met ook cocktails, friet en snacks, en om 22 uur een gratis vat. Om veiligheidsredenen mogen maximaal 500 personen tegelijk in de tent. Tickets in voorverkoop gingen al erg vlot aan 8 euro de deur uit. Aan de deur is de prijs 9 euro. Ook zijn er steunkaarten van 2 tot 20 euro te koop.

“De jongens van De Kobbe, en meisjes van Burlebub organiseren samen deze Kinky-fuif. Wat het opbrengt gebruiken we dankbaar voor onze werking. Op 2 en 3 mei volgt ons feestweekend in het thema Italië, met op vrijdag een streekbierenavond, en op zaterdag een groepsspel, fietsroute en eetfestijn”, blikt groepsleidster van de chiromeisjes Leyla Dujardin vooruit. “Op Kinky 2025 zijn dus, vanaf 16 jaar, alle chiroleden, jongens en meisjes van andere jeugdbewegingen, vrienden en familie die ons warm wil steunen, van harte welkom!”