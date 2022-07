Solexclub van start in Westende

Goed nieuws voor de fans van de Solex. Matthias Vandenhende en Geert Declercq zorgen voor de revival van de Solex en beginnen met een club in Westende.

Matthias Vandenhende wou al heel lang een Solex en vier jaar geleden kon hij een mooi exemplaar uit 1961 op de kop tikken. Een Solex kun je best omschrijven als een fiets met een hulpmotor. Dit rijwiel was vooral populair in de jaren zestig en zeventig. Een Solex kan zo’n 25 kilometer per uur halen.

Geen parkeerproblemen

”Heel leuk ook om boodschappen mee te doen, je kan er overal mee door en je hebt geen probleem om te parkeren. De blikken en de vragen van de mensen zijn geweldig. Ze appreciëren de nostalgische 2-takt machientjes”, lacht Matthias.

Het voordeel van de Solex is dat hij bijna op alle fietspaden mag snorren. In tegenstelling tot de elektrische fietsen hoef je geen uren te wachten tot de batterijen opgeladen zijn. En er kan met gemak zonder benzine nog verder gefietst worden tot het volgend benzinestation. Met zijn autonomie van zo’n 80 kilometer en een tankinhoud van 1,4 liter is dit een van de zuinigste transportmiddelen.

Bijeenkomst

“Na wat rondneuzen op sociale media kwam ik nog redelijk wat mensen tegen met dezelfde interesse. Met mijn kameraad Geert Declercq, ook uit Westende, beslisten we een clubje op te richten. Vlak voor de eerste coronacrisis was de Solex Coastriders een feit. Met een bevriende club uit Alveringem hopen we op enkele zomerse bijeenkomsten en leuke ritjes. Voorlopig starten we aan de Botanic te Westende.”

“Mijn droom is om een grote bijeenkomst te houden aan de kust en een concours d’élégance te organiseren. Je kan een Solex kopen vanaf 700 euro, naargelang toestand en jaartal. Ik raad de mensen aan om er een te kopen bij een Solexclubje. Die mensen hebben hun Solexkes onderhouden en je weet wat je koopt”, aldus Matthias.

(PG)