Soirée Noël: de nieuwe fuif van KSA Poperinge

‘Soirée Noël’ is de nieuwe jaarlijkse themafuif van de KSA. Deze heeft plaats op zaterdag 4 februari in de Maekeblydezaal in de Doornstraat.

“In onze KSA hadden we tot 2018 twee fuiven: Fuifje en Villa. Door praktische en organisatorische redenen beslisten we om de kaarsjes uit te blazen van ons succesvolle concept Fuifje. Maar hoe moest het dan verder? Wij hebben immers als jeugdbeweging deze fuiven nodig om onze werking te financieren. Daarom staken we de koppen bij elkaar en dachten we na over een nieuw succesvol project. Zo kwam er een werkgroep tot stand die van enkele losse ideeën een nieuw concept heeft bedacht: Soirée Noël”, aldus Corneel Devloo van de KSA.

“Ook deze fuif is georganiseerd op basis van een plan en een thema. We wilden een fuif organiseren die niet in de standaard plaatselijke fuifzaal plaatsvond. Op die manier hopen we het voor onze fuifgangers nieuw en interessant te maken. Want iedereen heeft graag eens iets anders. Nu moesten we enkel nog een goed concept kunnen uitwerken. Voor onze fuif richten we ons op studenten die verder studeren. Doordat dit soort publiek met de blok zit tijdens de Kerstvakantie, kunnen zij minder gemakkelijk eens een avond goed uitzakken op een wintermarkt. En daarom komen wij met dit idee. Een indoor wintermarkt die plaatsvindt na de examens. Dit met verschillende soorten dranken, waaronder een uitgebreide jeneverbar, muziek van verschillende dj’s en enkele snacks. Vanzelfsprekend zijn niet-studenten ook welkom, want wie houdt er nu niet van een avond plezier met bier, jenever en cocktails”, zegt Nick Leniere.

“Kortom is ons nieuw evenement een fuif die volledig in thema staat van een indoor wintermarkt. Met alles erop en eraan (net geen schaatspiste, maar dat is toch niet meer in de mode). Wie mag er komen naar onze fuif? Iedereen met de minimumleeftijd van 16 jaar tot zo jong je jezelf voelt. Onze deuren gaan open om 21 uur. Meer info kan je steeds vinden op ons Facebookevenement”, aldus Tristan Deheegher, die net als Janus Maes, Arne Verschelde, Roeland Vancraeynest, Siebe Dhaene, Edward Depoorter, Gilles Derycke, Wannes Depoorter en Wout Decroos deel uitmaakt van het organiserende comité.