Smullen van ‘noordzeelekkers’ op zesde editie Kok@Zee in De Haan

De Potinière vormt woensdag weer het decor voor het culinair event Kok@Zee in De Haan. Lokale chefs zetten er hun beste gerechtjes voor, gaande van tortilla’s met zeekraal tot zeewierbrood of een tagliata met ‘zeemanspesto’.

Producten van eigen bodem, absolute topchefs en de zee vlakbij: dat zijn opnieuw de hoofdingrediënten voor Kok@Zee. Het culinaire evenement heeft woensdag 12 juli voor de zesde keer plaats in het parkdomein La Potinière in De Haan. “Kok@Zee staat dit jaar in het teken van ‘noordzeelekkers’: seaweedchef Donald Deschagt van Le Homard et La Moule pioniert in koken met zeegroenten en spoorde de deelnemers aan om daar ook mee aan de slag te gaan”, zegt schepen voor Lokale economie Marleen De Soete.

Extra aandacht voor lokaal lekkers

Het is voor het eerst dat er een beroep werd gedaan op coaches. Lieven Elewaut, chef van de Casanova, zorgde dat er extra oog is voor lokale producten, Guido Francque zag dan weer toe op de duurzaamheid van deze zesde editie. Zo wordt er enkel met herbruikbare recipiënten gewerkt. Maar de charme zit volgens burgemeester Wilfried Vandaele vooral in de kleinschaligheid van het event. “En in de locatie op zich natuurlijk: de Potinière is hier echt voor geknipt.” Er doen dit jaar ook een zestal nieuwe namen mee. “Kok@Zee valt zowel in de smaak bij de toerist als bij de locals”, klinkt het nog. Voor een gerechtje betaal je net als vorig jaar 8 euro.