Smullen bij foodtrucks rond de Brigandsbrug in Ingelmunster

Op zaterdag 25 juni organiseert de plaatselijke afdeling van Unizo een foodtruckfestival ‘Under the bridge’ met gratis toegang. De omgeving onder en rond de nieuwe Brigandsbrug wordt omgetoverd tot een sfeervolle en gezellige locatie, vol met lekkers. Voor café De Fagot kunnen bezoekers tal van verschillende foodtrucks bezoeken met elk hun eigen specialiteit.

Of je nu zin hebt in iets zoets of iets hartigs, het ruime aanbod aan gerechten zorgt ervoor dat iedereen naar hartenlust kan genieten. Van ambachtelijk bereid hoeve-ijs en smaakvolle wafels tot frisse en gezonde slaatjes. Benieuwd naar een ware smaakexplosie?

De hamburgers met aangepaste sausjes die je op dit foodtruckfestival kan terugvinden, moet je zeker eens hebben geproefd. Zin in een maaltijd die je meteen naar Italië brengt? Ontdek dan zeker de huisgemaakte pizza’s of de overheerlijke pasta’s.

Je kan er ook genieten van de beste patisserie. Ben je grote fan van de wereldkeuken? Unizo biedt tal van gerechten aan die je meteen doen wegdromen naar verre oorden. Hou je het liever Belgisch? Ook de Belgische aardappel kan je er vinden in verschillende varianten, die keer op keer in de smaak zullen vallen.

Zomermuziek

Liefhebbers van kwalitatieve dranken kunnen ook op het foodtruckfestival hun gading vinden. Geniet aan de wijnbar van uitgebreide zuiderse rode en witte zomerwijnen of een goed glas bubbels. Neem plaats op het terras met een klassiek of verrassend streekbier of begeef jezelf naar de bar voor een frisse consumptie.

Ontdek zeker ook de verse, gezonde en lekkere smoothies en geniet van een deugddoende koffie om de maaltijd af te sluiten. Benieuwd naar dit alles? Kom het Unizo-foodtruckfestival ontdekken op zaterdag 25 juni. Bezoekers zijn welkom vanaf 16 uur en kunnen het festival gratis betreden.

Naast de vele eet- en drankstanden zorgt de organisatie ook voor aangepaste zomermuziek in een sfeervol kader. Het evenement wordt afgesloten om 23 uur.

Ruime parking

“Samen met het plaatselijke gemeentebestuur zorgen wij ervoor dat de bezoekers ook logistiek het foodtruckfestival vlot kunnen bereiken. Er is een ruime parking voor wagens voorzien op het oude terrein van bouwmaterialen Desmet”, zegt de bestuurskern.

“Ook is er op hetzelfde domein een fietsenstalling voorzien voor de bezoekers die met de fiets komen. De toegang voor wagens en fietsen verloopt vlot langs de Waterstraat die volledig beschikbaar blijft voor alle verkeer. We hopen als organisatie met dit evenement opnieuw veel mensen in het centrum van onze gemeente te kunnen samenbrengen. Dit is alvast de ideale start van hopelijk een zonnige en gezellige zomer.”

Het bestuur bestaat uit Hans Devos, Jocelyne Dierickx Visschers, Niels Demasure, Greet Keersebilck, Roland Corselis, Filip Spiessens en Luc Morlion. (Patrick D.)

Extra info nodig? Bel naar Niels Demasure (0498 60 47 44) of Jocelyne Dierickx Visschers (0475 36 67 80).

jocelynedv@skynet.be, filip.spiessens@kbc.be, luc.morlion@skynet.be