Smoefeltocht Gezinsbond Kanegem verkast naar Aarsele

De Gezinsbond van Kanegem organiseert op 27 augustus terug de jaarlijkse Smoefeltocht. Door de werken aan het nieuwe ontmoetingscentrum zal die tocht uitzonderlijk in Aarsele plaatsvinden.

“Omwille van de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in Kanegem wijken we dit jaar uit naar Aarsele”, zegt Luc Vandenbroecke van de Gezinsbond. “We stippelden een nieuwe route uit die volledig op Aarseels grondgebied loopt.”

Het concept op zich blijft ongewijzigd. Het gaat om een wandeling van 8 kilometer langs landelijke wegen, met af en toe een ‘smoefelstop’ met een hapje en een drankje. Op het menu staan een aperitief, fruit, hoeve-ijs, een dessertbordje en een hoofdgerecht. Kaarten kosten 25 euro en zijn tot 20 augustus te bestellen via gezinsbondkanegem@gmail.com of 051/68.74.84. Kinderen onder de 12 jaar betalen 15 euro en peuters kunnen gratis mee (maar dienen wel in te schrijven).