Slotdans op Theater aan Zee is eerbetoon aan overleden curator Caroline Pauwels

Al de hele week staat choreografe en danseres Jotka Bauwens op de zeedijk van Oostende voor ‘Zie je mij dansen’ van Theater aan Zee. Om 11 uur kan iedereen die wil meedansen op de tonen van L’Enfer van Stromae. Bedoeling is om op 6 augustus om 18 uur met zoveel mogelijk mee te dansen op café Koer. Dat lijkt alvast goed te lukken want dagelijks komen honderden mensen meedoen.

Het is voor Jotka Bauwens zelf enorm overweldigd dat er elke morgen om 11 uur zoveel mensen verzamelen achter het Kursaal van Oostende om mee te dansen. TAZ lanceerde een oproep om mee te doen en die oproep is niet in dovemansoren gevallen. “Dinsdag waren er zeker 500 mensen die meegedanst hebben. Dat is echt totaal onverwacht een gigantisch succes. Op voorhand zou ik al tevreden geweest zijn als er 20 stonden, maar elke dag staat een heel leger klaar om mee te dansen. Iedereen staat hier heel open en met volle concentratie”, vertelt Jotka.

Ochtendritueel

“De opdracht was om iets te maken voor jong en oud die niet professioneel met dans bezig zijn. Ik wilde dat de intensiteit overkwam. Het was heel spannend, maar het resultaat is supermooi. Ik ben heel blij.” Elke dag komen er nieuwe mensen bij om de dans aan te leren, maar veel mensen komen ook elke dag terug. “Ik heb het toch al eens gevraagd wie de dans al kende en dat was toch al een 30-tal mensen. Sommige mensen zien het als een soort van ochtendritueel en komen elke morgen meedansen.”

Ook voor een ervaren dansers als Jotka is het aanpassen om aan zo’n grote groep een dans aan te leren.

“Ik heb jaren les gegeven, maar ik ben dat gestopt omdat ik zelf dans en in voorstellingen sta. Ik zeg ook niet graag wat andere mensen moeten doen, maar dit is zo’n ander concept. Ik krijg hier zoveel energie van. Het is een nieuw gegeven voor mij. Het is echt iets dat je samen doet met zoveel mensen die zo open staan. Het is een collectieve verbinding”, vertelt Jotka.

Wat is nu eigenlijk het geheim van het succes van de dagelijkse danssessie? “Mensen voelen zich onwennig als ze niet kunnen dansen. Daarom heb ik er een stuk improvisatie in verwerkt waardoor iedereen kan meedoen. Ik raad mensen ook aan om dicht bij zichzelf te blijven. Daarin zit ook de verbinding.”

Slotdans als eerbetoon aan Caroline Pauwels

Caroline Pauwels (midden). © (Foto PM)

Op zaterdag was het de bedoeling om met zoveel mogelijk mensen samen te dansen. “Ik hoor wel vaak dat mensen zeggen dat ze zaterdag zeker ook naar Café Koer komen. Sowieso wil ik nog een korte herhaling doen zodat we ook zoveel mogelijk mensen meekrijgen die op dat moment op Café Koer zijn en de dans nog nooit gezien hebben. Het zou mooi zijn om het geheel van het park mee te krijgen.”

Omdat zaterdag bekend raakte dat Caroline Pauwels, in het verleden gastcurator van Theater aan Zee, overleden was, werd de slotdans een eerbetoon aan haar. Bekijk hieronder de videoclip van die dans.

Na een week elke morgen te dansen zal het voor Jotka even afkicken zijn op zondag. “Het is een gezellig ochtendritueel geworden. Het zal vreemd doen om zondag niet te gaan dansen op de zeedijk. Ik denk dat ik in een gat zal vallen. Ik ga deze ervaring ook niet snel vergeten in mijn leven. Het is zo intens en het maakt zoveel los bij mij. Ik ga het wel missen. Ik ben Jozefien Mombaerts enorm dankbaar voor deze kans om op zo’n mooi nummer te mogen dansen in deze context.”