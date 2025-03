Sleuterrock viert 20ste editie met RHEA en De Mens: “Trekken succesformule van vorig jaar door”

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 mei wordt het Rosalie ‘t Feltplein in Oeselgem opnieuw omgetoverd tot Sleuterrock-festivalsite. De organisatie haalt voor de twintigste editie heel wat uit de kast. Zo prijken onder meer De Mens en RHEA op de affiche. “Onze nieuwe formule van vorig jaar slaat goed aan”, klinkt het.

Begin jaren negentig zag Sleutelrock het levenslicht in het Oeselgemse verenigingsleven. Toen het festival na enkele jaren stopte, besloot een groep oud-Chiromakkers om het concept nieuw leven in te blazen. Het festival werd in 2003 omgedoopt tot Sleuterrock. Begin mei 2025 staat – door enkele gemiste coronajaren – de twintigste editie voor de deur. En daarvoor worden alle registers opengetrokken.

“We hebben op vlak van bands wellicht nog nooit zoveel geld uitgegeven”, vertelt medeorganisator Tom Vanwynsberghe. “Op vrijdag gaan we opnieuw vol voor Nederlandstalige groepen. Vorig jaar besloten we om de traditionele comedy op onze eerste avond te vervangen door muziek. Dat werd een groot succes. Op vrijdagavond zat ons festival goed vol. We ontvingen mensen uit de streek die we de voorbije decennia nog nooit hadden gezien.”

Rock Werchter

“Op zaterdag gaan we standaard voor rockbands, maar onze nieuwe Nederlandstalige vrijdagavond lokte een iets ander publiek. Dat willen we dit jaar opnieuw bereiken. Zo creëren we op onze twee festivaldagen een leuke mix van bezoekers.”

Op vrijdag 9 mei trapt Monroaw de twintigste editie van Sleuterrock op gang. Headliner van de eerste avond is De Mens. Nadien sluit dj Fierelli het muziekfeest af. De festivalsite opent vrijdag vanaf 18 uur.

Op zaterdag 10 mei kan je al om 17 uur op het Rosalie ‘t Feltplein terecht. Op de affiche staan Bucht, Liquid Molly, All I Know en headliner RHEA. “RHEA stond al lang op ons lijstje. Het vijftal uit Gent is nog steeds niet super gekend, maar dat is onterecht. Het is een zeer goede band die onder meer al op het hoofdpodium van Rock Werchter speelde.”

Harry Gagger

Na RHEA is het de beurt aan Harry Gagger. “Niet de schlagerzanger, voor alle duidelijkheid”, lacht Tom. “Daar ontstaat wat verwarring rond. Het is een groep die schlagers in een punkversie giet, spektakel gegarandeerd dus! Tussen de optredens door en achteraf verzorgt dj Unziema de muziek, perfect voor wie op ons zomerterras wil genieten.”

De organisatie mocht vorig jaar zo’n 1.300 bezoekers verwelkomen. “Daar mikken we opnieuw op, vooral de ticketverkoop op vrijdag loopt heel vlot.” Alle info via www.sleuterrock.be.