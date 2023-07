Site Ten Bogaerde vormt het decor voor West Coast Cup: “Missverkiezing voor paarden”

Op 5 en 6 augustus is de site van abdijhoeve Ten Bogaerde in Koksijde de uitgelezen setting voor een bijzonder evenement: tweedaagse show en schoonheidswedstrijd voor Arabische volbloedpaarden uit alle hoeken van de wereld. Bezielers van dit evenement is de familie Detailleur, die zowat een heel jaar bezig is met de voorbereiding ervan.

Dochter Esther Detailleur (24) studeert diergeneeskunde. “Al van jongs af aan wist ik dat ik dierenarts wilde worden”, vertelt ze. “Een logische beslissing, want ik ben al zo lang enorm gepassioneerd door het Arabische volbloedpaard.”

“Ik ben opgegroeid op een kleine stal met Arabische paarden en de passie en respect voor dit ras heb ik overgeërfd van mijn vader Koenraad. Hij is dan wel interieurarchitect, maar al zijn vrije tijd besteedt hij aan paarden. Hij is internationaal bekend en veel gevraagd als jurylid, en uiteindelijk kennen heel wat mensen in die grote ‘community’ elkaar.”

Honderdtal paarden

“Papa organiseerde zijn eerste schoonheidswedstrijd in 1990 en reist de wereld rond om paarden te keuren. Ons evenement is dan ook zeer internationaal, we ontvangen gasten van het Midden-Oosten, Brazilië, Australië en uiteraard uit Europa. Sinds 2011 hebben we voor deze wedstrijd bijna elk jaar de site Ten Bogaerde gekozen, omdat dit toch wel een unieke locatie is, en dichtbij Veurne, waar ons gezin woont. Door corona is het enkele jaren stilgevallen.”

“Bij het organiseren van dit event komt uiteraard heel wat kijken. Papa, mama en ikzelf zijn er eigenlijk het hele jaar mee zoet. Het gaat dan ook om een 100-tal paarden die meedoen aan de wedstrijd. De meeste dieren uit verre contreien zoals het Midden-Oosten en Amerika komen hier al toe in februari of maart en blijven in Europa voor het hele seizoen.”

“De passie voor Arabische volbloedpaarden heb ik overgeërfd van mijn vader”

De wedstrijden worden gespreid over twee dagen. “Op zaterdag 5 augustus is er een show enkel voor paarden die in Europa gefokt zijn en op zondag 6 augustus is er een internationale show”, legt Esther uit. “De paarden worden er gekeurd door een panel van juryleden die afkomstig zijn uit Syrië, Brazilië, Australië en Italië.”

Verschillende scores

“In deze wedstrijd telt het uiterlijk en de beweging, en er worden scores gegeven op: type, hoofd en hals, lichaam, benen en beweging. Het is als het ware een ‘missverkiezing’ voor paarden.”

“Op zondag 6 augustus is er ook een ludieke ‘Jack Russell Race’, waaraan iedereen met een klein hondje kan deelnemen en leuke prijzen winnen. Wie wil meedoen, kan zich inschrijven vanaf 13.30 uur en betaalt daarvoor 5 euro. Die race is al jaren een succes, want het hele publiek vindt dit ontzettend grappig, van de sjeiks tot de allerjongste kindjes.”

“Bij de wedstrijd voor de volbloedpaarden gaat het om de titel, daar worden geen geldprijzen aan gekoppeld. Wel is er prijzengeld voorzien voor de ruinen, en dat is bedoeld om deze te promoten. Als attractie zijn er ook de ‘Oostduinkerkse Paardenvissers, Unesco werelderfgoed. Om het extra gezellig te maken is er een zonneterras en foodtrucks, waar hapjes en drankjes te verkrijgen zijn.”

Praktisch: 5 augustus: keuring van volbloedpaarden (European Breeders Cup) tussen 10 en 16 uur; 6 augustus: keuring van volbloedpaarden (international B-show) tussen 10 en 17 uur, om 14 uur start de hondenrace en om 15 uur is er de presentatie van de Paardenvissers.

De toegang tot het evenement langs de Ten Bogaerdelaan is gratis.

Info: Facebook West Coast Cup – Instagram westcoastcup_arabianhorse_show.