Sint-Pietersfestival zet in op familiale festivalsfeer: “Terrein is kindvriendelijker”

Na de familiedag die vorig jaar als alternatief werd georganiseerd omwille van de geldende coronamaatregelen, wil het Koninklijk Feestcomité Sint-Pieter er vanaf dit jaar opnieuw volledig voor gaan. De 56ste editie van het Sint-Pietersfestival wordt er een van vernieuwing, zowel op de affiche als op het terrein zelf, waarbij een meer familiale festivalsfeer creëren als rode draad doorheen het evenement zal lopen.

Op 24, 25, 26, 27 en 29 juni vindt een nieuwe editie plaats van het Sint-Pietersfestival. Na afloop van de familiedag vorig jaar borrelden bij de organisatie de eerste ideetjes op voor hun aankomende 56ste editie. Na een jaar verder op deze ideeën te hebben gebroed, kwamen zowel een vernieuwd programma als een volledige metamorfose van het festivalterrein uit de bus. “Vanaf deze editie zetten we volop in op een meer familiale festivalsfeer”, vertelt Ilse Houtrique, voorzitter van het Koninklijk Feestcomité Sint-Pieter. “Om deze sfeer te creëren, werd de opstelling van ons festivalterrein grondig onder handen genomen. Om te beginnen, wordt onze feesttent parallel geplaatst met de Brugsesteenweg. Daarnaast wordt ons volledige festivalterrein afgesloten met bouwhekwerk. Dit maakt ons festival een stuk kindvriendelijker. Het grote grasveld, dat voor de feesttent gelegen is, wordt zo het centrale plein waar alles te gebeuren staat. De bomenrij ernaast is dan weer de perfecte plaats om een gezellige loungehoek in te richten. Ook de kermiskramen en foodtrucks die vroeger op straat stonden opgesteld, zullen voortaan binnen het gesloten festivalterrein worden geplaatst.”

We zijn nog op zoek naar kandidaat poorters en poorteressen

Publiekstrekkers

Ook de affiche werd grondig onder handen genomen. “Op vrijdagavond vliegen we er al meteen goed in”, gaat de voorzitter van het Koninklijk Feestcomité Sint-Pieter verder. “We starten de avond met een live optreden van Soul Avenue, een hippe coverband uit eigen regio, die soulmuziek brengt uit de jaren ‘80, gevolgd door DJ Sven Ornelis die ongetwijfeld een stevig feestje zal bouwen. Enkele publiekstrekkers bleven onaangeroerd op de affiche staan. Zo vindt op zaterdagnamiddag opnieuw ons kubbtoernooi plaats en hernemen we onze Walk & Run Ezelshappening. Traditioneel wordt op zaterdagavond ook op zoek gegaan naar een nieuwe poorter en poorteres, al dien ik vast te stellen dat deze editie heel wat deelnemers schrik hebben om zich in te schrijven. Bij deze dus nog een warme oproep aan potentiële kandidaten. Wie zich kandidaat wil stellen, moet minimum 18 jaar zijn, woonachtig zijn in Kuurne en nog geen lid zijn van het feestcomité. Tijdens de verkiezingsavond zal The Sint-Pieters Selection instaan voor de muzikale invulling van de avond. Op zondag is er het derde Kuurns kampioenschap eierwerpen, een onderdeel dat telkens op heel wat belangstelling kan rekenen.” Wie zich geroepen voelt om zich kandidaat te stellen voor poorter of poorteres, kan zich inschrijven via sabinechristiaens@hotmail.com. Kaarten voor de showavond op vrijdagavond zijn verkrijgbaar via sintpieter.wixsite.com/sintpietersfestival. (BRU)