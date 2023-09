Sint-Michielskermis in Nieuwpoortse binnenstad

Van zaterdag 23 tot en met woensdag 27 september 2023 vindt de jaarlijkse Sint-Michielskermis plaats op het Marktplein in Nieuwpoort-Stad.

Op zaterdag 23 september 2023 kunnen de jongste kermisbezoekers zich tussen 16 en 18 uur 30 laten schminken of glittertattoos laten aanbrengen in de grimestand. Op zondag 24 september 2023 kun je je van 16 tot 18 uur een gek kapsel laten aanmeten. Op maandag 25 september 2023 wordt om 18 uur een ballenworp ingericht, aan de trap van de Stadshalle. Er zijn drie leeftijdscategorieën: voor 0 tot 3 jaar, 4 tot 7 jaar en 8 tot 12 jaar. Prijzen worden geschonken door de foorkramers.

Kermisbezoekers kunnen doorlopend tot woensdag 27 september 2023 om 18.45 uur deelnemen aan een tombola. De tombolakaart is te verkrijgen bij de foorkramers. Per aankoopschijf van 5 euro ontvang je 1 stempel. Deponeer jouw ingevulde kaart in de urne aan het Stadhuis. De trekking vindt plaats op woensdag 27 september 2023 om 19 uur aan het Stadhuis. Er vallen heel wat mooie prijzen te verdelen. De foorkrant met tal van kermisbonnen is gratis te verkrijgen bij de Dienst Toerisme en op de kermis zelf.