Sint-Margrietfeestenin Waregem in het teken van het 15-jarige bestaan

Van vrijdag 15 tot en met zondag 17 juli gonst het van de activiteiten op de wijk Nieuwenhove. De fel gesmaakte en immens populaire Sint-Margrietfeesten vinden er al voor de vijftiende keer plaats.

Alle activiteiten zijn gecentraliseerd in en rond de feesttent op de speelplaats van de Vrije Basisschool in de R. Vanmeerhaeghestraat 61. De festiviteiten worden op vrijdag om 14 uur op gang geschoten met een live optreden van het 4e Kwartaal, een avondmotorrit van de Waregemse Motorvrienden, de Margrietjesworp voor de allerkleinsten en een kinderfuif met de Raf Violi Disco Showt. ‘s Avonds is er een dj-wedstrijd gepland.

Op zaterdag vindt van 10 tot 17 uur doorlopend de traditionele Sint-Bernarduskaarting plaats en van 13 tot 15 uur kunnen sportievelingen deelnemen aan de gezinswandeling vol leuke opdrachten en met versnaperingen onderweg. Bij inschrijving wordt gekozen tussen een basis- en een verrassingspakket. ‘s Avonds is de Vlaamse showavond gratis met Sasha en Davy, Wim Soutaer, The Green Onions en Bart Kaël.

Zondag

Op zondag wordt het van 7 tot 17 uur gezellig snuisteren op de rommelmarkt in de centrumstraten. ‘s Middags blijft de barbecue een absoute topper en de feestelijke driedaagse wordt afgesloten met een open café. Het hele weekend lang kunnen de jongsten zich uitleven op verschillende springkastelen en de vele kermisattracties zorgen voor een extra feestelijke toets.

(PPW)