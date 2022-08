Sint-Maartensplein niet mogelijk wegens opbouw ‘Rock op het Plein’: Toch vrijdagmarkt tijdens kermis?

Onder druk van de oppositiepartij N-VA zal volgende week de wekelijkse vrijdagmarkt misschien dan toch doorgaan. De marktkramers kregen hierover eerder een brief. Fractieleider Sanne Vantomme vindt het niet kunnen dat de vrijdagmarkt omwille van de vijfdaagse zomerkermis door het schepencollege wordt geschrapt. “De dienst kreeg opdracht alle marktkramers op te bellen met de vraag of ze zeker aanwezig kunnen en zullen zijn als de markt doorgaat”, zegt de bevoegde schepen Lien Deblaere (Vooruit).

“Tot nu toe is er hier slechts een kleine minderheid toe bereid. Nog niet iedereen werd opgebeld. Pas na deze belronde en na overleg met de dienst Mobiliteit en politie kan er beslist worden of we de markt kunnen laten doorgaan.”

Door de wegen- en rioleringswerken op de Steenakker, is de wekelijkse vrijdagmarkt verhuisd naar het stadsdomein Oosthove en het Sint-Maartensplein. Omwille van de opbouw van het muziekfestival Rock op het Plein is het plein voor het stadhuis bezet.

“We zijn er niet over te spreken dat het stadsbestuur de wekelijkse markt op vrijdag 19 augustus wil afschaffen omwille van het kermisweekend”, reageert fractieleider Sanne Vantomme (N-VA).

“Dat het druk is bij de uitvoerende diensten kunnen we best begrijpen, want de zomerkermis zorgt voor de drukste werkperiode van het jaar.”

De markt volledig op Oosthove laten doorgaan, is geen simpele klus

Lage opkomst

“We vinden dat de meerderheid van Vooruit en CD&V gebrek toont aan creativiteit en inventiviteit. Toen de markt een half jaar geleden door wegenwerken op de Steenakker over drie verschillende plaatsen verdeeld werd, hadden we al gewaarschuwd dat dit niet ten goede kwam van de ambulante handelaars. Een aantal maanden geleden werden de marktplaatsen gereduceerd naar twee. We zien de aanwezige marktkramers maandelijks dalen. Een aantal hebben andere standplaatsen gevonden en een aantal komen nog af, maar slechts om de twee of drie weken. Ook de grote volkstoeloop is er niet meer sinds het verplaatsen van de markt. Als het aanbod mindert, dan mindert het aantal bezoekers. Vrijdag ben ik tijdens mijn verlof naar de markt geweest en ik ben geschrokken van de lage opkomst. Een marktkramer staat op de markt om zijn/haar boterham te verdienen. Waar haalt de stad het lef vandaan om deze mensen hun inkomen af te pakken. Jammer dat deze beslissing genomen werd zonder inspraak van de zelfstandigen. In tijden van economische recessie zou het stadsbestuur deze groep handelaars een riem onder het hart moeten steken. De wekelijkse markt zat al in een dip, hopelijk wordt dit niet de doodsteek. We roepen het schepencollege op om hun beslissing in te trekken en de wekelijkse markt te laten doorgaan. Hopelijk mag het gezond verstand zegevieren.”

“We bekijken wat mogelijk is”, aldus de schepen. “Er werd al gecommuniceerd met de marktkramers via onze medewerkers, dit nog voor de brief. Dus dat men uit de lucht komt vallen, lijkt me een raar verhaal. Sommige marktkramers hebben dit ook al aan hun vaste klanten gemeld. De meesten toonden begrip, slechts een kleine groep was eerder niet akkoord. Een deel van de marktkramers zijn dan ook in verlof.”

Oosthove

“Dit laatste biedt misschien opportuniteiten om de resterende markt wel volledig op Oosthove te krijgen, maar dan hebben we nog het mobiliteitsvraagstuk. Hopelijk blijven er dan nog voldoende kramen beschikbaar om over een markt te spreken. De markt volledig op Oosthove laten doorgaan, is geen simpele klus. Zal Oosthove voldoende toegankelijk zijn voor het grote publiek? Door het klaarstomen van het centrum voor Rock op het Plein zijn er een aantal beperkingen. Het Sint Maartensplein en omliggende straten zijn volledig afgesloten voor de opbouw van de zomerkermis en Rock op het Plein. De doorgang via het centrum naar Oosthove is dus volledig afgesloten. Men kan er wel te voet of met de fiets door.”

De marktkramers doen verhuizen naar de Emiel Gellyncklaan is ook geen optie, want daar komt de kermis door de werken op de Steenakker. (EDB)