Sint-Maarten komt ondanks vele regen aan in Ieper: “We vonden een speciale boot om in de haven te geraken”

De vele regen maakte het wat spannend, maar het is Sint-Maarten vrijdagavond toch gelukt om per boot Ieper te bereiken. Hij werd naar jaarlijkse traditie opgewacht door heel wat kinderen, die het natte weer trotseerden om de goedheiligman een groet te brengen.

“Er was een beetje paniek omwille van het vele water, maar we hebben een speciale boot gevonden om in de haven van Ieper te geraken”, aldus de hoofdpiet. “Onze weerpiet hield alles nauwgezet in het oog. We hadden wel niet verwacht dat er zoveel regen zou vallen. Het ponton hier in de haven ligt er zelfs een beetje gevaarlijk bij, maar alles is onder controle.”

De regen verminderde net op tijd. Aanvankelijk bleek er wat minder volk dan andere jaren naar de kaai afgezakt, maar algauw ontstond er toch een gezellige drukte. Nadat Sint-Maarten van de boot was gestapt, werd hij ontvangen door burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) en enkele leden van het schepencollege. Met behulp van de Pieten besteeg de goedheiligman zijn paard en ging het in stoet richting de markt, waar de Sint zijn jaarlijkse toespraak hield. Daarna konden de kindjes even tot bij Sint-Maarten komen in de kathedraal.