Sint Maarten bezorgt Ardooie niet alleen plezier, maar ook verkeersmoeilijkheden

Ardooie is het hele weekend in de ban van Sint Maarten. Nu reeds is het Polenplein niet bereikbaar door het plaatsen van de grote feesttent. Vrijdag is het opletten langs de vele landelijke wegen.

Vrijdag zijn er 800 wandelaars op pad vanaf 18 uur. Zaterdag is het hele centrum van Ardooie grotendeels onbereikbaar voor het verkeer. En door de niet-beschikbaarheid van de Watervalstraat volgt de sint-maartensstoet een ander parcours.

Omleidingen

Er zijn omleidingen voorzien van in de vroege namiddag. Verkeer komende uit Koolskamp kan omrijden via de Melkerijstraat. Verkeer vanuit Roeselare naar Koolskamp mijdt best de afrit Beveren en rijdt door tot Lichtervelde.

De stoet start in de Mostraat en gaat, via de Kortrijksestraat naar de Markt en verder via de Stationsstraat naar de Van Gheluwestraat (nieuw), de Boncquetstraat en de Cauwestraat weer naar de Stationsstraat en vervolgens naar de Markt.

Er is parkeerverbod langs het hele parcours. Er zijn parkings voorzien aan de Ark in de Melkerijstraat, OVA in de Roeselaarsestraat en aan de Albertzaal.