Sint-Jozefparochie maakt zich op voor 65ste Vlaamse Kermis

Onder de noemer ‘Zomers genieten op Sint-Jozef’ organiseert de werkgroep vzw Zorgend Voor op 24, 25 en 26 juni zijn 65ste Vlaamse Kermis in en om de feesttent ter hoogte van de Oude Pittemstraat.

Op vrijdag 24 juni wordt er afgetrapt met een vinkenzetting om 9 uur in samenwerking met De Snelle Schuifelaars, waarvoor men zich kan inschrijven in de feesttent. Vanaf 14 uur gaat dan de seniorennamiddag van start met pannenkoekenbak en een optreden van Jason Bradley. Deze gezellige namiddag kost slechts 5 euro. Vanaf 18 uur kan men een kaartje leggen tijdens de pastakaarting (1,50 euro).

Voor de sportievelingen is er die vrijdag tussen 18.30 en 21.30 uur de tweede editie van Walk & Run. Voor deze ontspannende loop- en wandeltocht in samenwerking met brouwerij De Poes kosten de kaarten 10 euro in voorverkoop, te bestellen via sintjozefrun@gmail.com. Per afgelegde ronde van 1,1 km krijgen de deelnemers een Poes (maximum zes).

Champagnecapsules

Op zaterdag 25 juni wordt er gestart met een ontbijtbuffet van 8 tot 10 uur. Kids tot 6 jaar betalen 2,50 euro, van 6 tot 12 jaar 5 euro en de rest 10 euro. Inschrijven via 0471 99 97 15 of 0476 43 79 67.

Vanaf 11 tot 17 uur vindt dan de ruilbeurs van champagnecapsules plaats, met uitgifte van een nieuwe capsule, te koop voor 25 euro voor een fles Courty-Leroy of zes flessen voor 125 euro (twee extra capsules gratis). De flessen bestel je bij Claudine Wittevrongel op 0471 99 97 15 of claudine.wittevrongel@skynet.be.

De dag wordt afgesloten met de kaas- en wijnavond vanaf 19.30 uur voor 7,50 euro (-12 jaar) of 15 euro. Inschrijven voor woensdag 22 juni bij Chantal Schotsmans op 0495 64 86 40.

Op zondag 26 juni volgt om 11 uur de eucharistieviering, muzikaal verzorgd door Sint-Jozefskoor Amuzang. Aansluitend kan je vanaf 12.30 uur deelnemen aan het zomers eetfestijn (20 euro, 10 euro voor kinderen). Kaarten bij Dirk en Hilde op 051 40 12 73 of 0473 83 05 71.

Tijdens deze driedaagse is de Sint-Jozefswinkel open.

Info: www.facebook.com/vzwzorgendvoor.