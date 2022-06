Sint-Jan Kerremesse In Wingene terug van weggeweest

De vierde zondag van juni is sinds jaar en dag kermiszondag op Sint-Jan in Wingene en na twee magere coronajaren is het dit weekend eindelijk weer feest op Sint-Jan. Zowel het Bewonersplatform van Sint-Jan als Feestcomité De Deurezetters organiseren verschillende activiteiten om van Sint-Jan een feestdorp te maken.

Op vrijdagavond 24 juni wordt om 19 uur het startschot gegeven van Sint-Jan Kerremesse met een ‘Dooper’-kaarting in de Christoffelzaal. Op zaterdag 25 juni organiseert het Bewonersplatform ook een rommelmarkt van 12 tot 18 uur in de Keukelstraat. Om 18.15 uur vindt dan de bekende torenworp plaats en aansluitend zijn alle inwoners welkom voor een zomerreceptie als alternatief voor de nieuwjaarsreceptie die dit jaar nog niet kon plaatsvinden.

Op zondag kan er gezellig verder gekeuveld worden in de boomgaard met apéropetanque. Om 14 uur gaat dan de vertrouwde autowijding van start. Aansluitend vindt de landelijke sneukeltocht van Feestcomité De Deurezetters plaats, een sneukelfietstocht van 30 km. Het zijn ook de Deurezetters die doorlopend een kermismolen, schietkraam en visspel voorzien nabij het kerkplein. Kortom, zowel jong als iets ouder kunnen komend weekend met volle teugen genieten van Sint-Jan Kerremesse. (KDV)