Sint-Eloois-Winkel klaar voor komst van Jumbo Run: “Een heel speciale dag”

Elk jaar opnieuw trekt de Belgische versie van de Jumbo Run vanuit Gits naar een Vlaamse gemeente of stad. Voor de editie van dit jaar wordt dat voor de tweede keer de gemeente Ledegem.

Zaterdagmiddag 20 augustus is er heel wat te doen in de omgeving van De L!NK in Sint-Eloois-Winkel. “We hopen ook dat er heel wat mensen naar buiten komen en ons langsheen het parcours toezwaaien”, aldus Bert Dessein. Hij gaat al sinds 2004 mee met de Jumbo Run.

Voor heel wat cliënten van Dominiek Savio is de Jumbo Run het hoogtepunt van het jaar. Een grote colonne motoren en zijspannen vertrekt telkens in augustus vanop het domein aan de Koolskampstraat in Gits richting een Vlaamse gemeente of stad. Dit jaar werd er gekozen voor de gemeente Ledegem.

Intense band

Het is de tweede keer in de vijftigjarige geschiedenis van de Jumbo Run dat de motards en hun passagiers er ontvangen worden. Onder anderen Ledegemnaar Bert Dessein (35) kijkt enorm uit naar zaterdag. “Ik rij inmiddels al jarenlang mee met Jan en Hanny Davelaar uit Nederland. Inmiddels is er een intense band met hen ontstaan. Ik verlang nu al om hen weer te ontmoeten. Zaterdag wordt sowieso een erg speciale dag”, aldus Bert.

“We hopen dat er heel wat mensen langs het parcours staan”

Met het oog op de komst van de Jumbo Run werd er binnen de gemeente Ledegem een werkgroep samengesteld. Schepen Wally Corneillie (CD&V/VD) ging op zoek naar mensen die mee wilden helpen denken over wat men allemaal kon organiseren voor de mensen met een beperking en hun begeleiders. Ook Bert maakt deel uit van die werkgroep. “Het doet wel deugd dat men dat aan me gevraagd heeft, maar doordat ik al jarenlang meega met de Jumbo Run weet ik inmiddels wel wat er volop leeft.”

160 zijspannen en trikes

Aanstaande zaterdag vertrekken er zo’n 160 zijspannen en trikes van op het kasteeldomein in Gits richting de sporthal van Sint-Eloois-Winkel. De deelnemers worden er getrakteerd op een lekkere maaltijd en kunnen er genieten van muzikale en andere animatie. Onder meer Christoon, De Nachtridders, Dominiek De Ruyter en dansschool Matliss verzorgen er het artistieke gedeelte. Daarnaast is er ook kindergrime en kunnen de aanwezigen zich uitleven met de volksspelen. “Het zou mooi zijn dat er ook heel wat inwoners eens langskomen om te zien hoe belangrijk deze dag wel voor de mensen met een beperking is.”

Na een middag vol activiteiten keert de colonne omstreeks 17 uur terug richting Gits. “Als deelnemer hopen we dat er zowel tijdens de heen- als de terugreis heel wat mensen langs het parcours staan. Voor ons is het echt leuk hen toe te kunnen zwaaien. Elk jaar staan er zelfs mensen met vlaggen of verkleed langs de weg. Dankzij die enthousiastelingen wordt de Jumbo Run nog specialer”, besluit een enthousiaste Bert Dessein.