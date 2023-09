Sint-Denijs-City klokt af op 8.750 bezoekers: “Tweede editie in 2025”

De eerste editie van de kunstbiënnale Sint-Denijs-City zit erop. Zes weekends lang kon men er genieten van kunstwerken van 35 kunstenaars. Niet minder dan 8.750 mensen bezochten de biënnale.

Zondagavond viel het doek over Sint-Denijs-City. Het werd meteen een succes, of zoals Wim Vandecauter van de organiserende vzw Sint-Denijs Zen- Kunst- en Cultuurdorp het zegt: het was er boenk op. “De commentaren waren lovend. Prachtige kunstwerken in een prachtig decor, dat was ons opzet. Met 8.750 bezoekers werden onze stoutste dromen overtroffen. We mochten ook 30 gidsbeurten geven in die zes weekends. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de inzet van velen, van kunstenaars tot de suppoosten die wekelijks op post waren om alles in goede banen te leiden.”

Hoog niveau

Ook curator Jan Leysen is in zijn nopjes. “Het waren zeer intense weekends, maar met een fenomenaal aantal bezoekers voor deze eerste editie kunnen we niet anders dan tevreden zijn. Daarbij komt ook nog dat we positieve geluiden hoorden van de bezoekers en dat de kunstenaars zelf eveneens heel tevreden zijn.”

De sterkte van de biënnale is volgens de curator het hoog niveau van de kunstwerken die hij naar het dorp Sint-Denijs haalde, dit samen met het unieke kader van kerkwegels, prachtige hoeves en landschappen waar de kunst te bewonderen viel. Jan Leysen kon meteen ook bevestigen dat er in 2025 een tweede editie komt en dat hij dan opnieuw als curator zal optreden. “Voor de derde editie ga ik dan op zoek naar een goede opvolger, dat zal wellicht een vrouw zijn”, aldus Leysen.

Burgemeester Doutreluinge, voorzitter van de organiserende vzw, was ook een tevreden man. Hij dankte de curator, alle medewerkers en de kunstenaars die van het geheel een succes maakten uitvoerig. “We hebben Sint-Denijs op de kaart gezet”, klonk het.