Sint-Cecilia organiseert lenteconcert in Beernem

Zaterdag treedt de Oedelemse harmonie op in O.C. De Kleine Beer in Beernem. Na enkele moeilijke jaren en veel afgelaste concerten kon de vereniging in januari opnieuw beginnen aan de voorbereidingen van het lenteconcert.

De 183 jaar oude vereniging uit Beernem kon de voorbije jaren slechts één keer optreden. Het novemberconcert viel net tussen twee coronagolven waardoor de muzikanten alsnog een opvoering konden brengen. “En ondanks alles kregen we lovende reacties”, zegt voorzitter Chris Grammens.

Samen met de leden werkte hij de voorbije weken toe naar een nieuwe apotheose: het lenteconcert van zaterdag 30 april. “We brengen onder meer werk van Arsenal, Flow, Belgian Jazz Standards en Mission Impossible Theme”, legt Grammens uit. “Eerder brachten we ook al eens filmmuziek en andere genres, maar deze keer willen we iets brengen dat toegankelijk is voor iedereen.”

Dirigent Pieter Lagacie zal de Oedelemse Harmonie Sint-Cecilia begeleiden.

“De opbrengst van het concert zal gebruikt worden voor het aankopen van partituren en instrumenten voor onze muzikanten”, besluit Grammens.

(AVH)