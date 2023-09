Sint-Bavovrienden maken zich op voor 172ste hondenzwemming: “Mooi eerbetoon aan ons boegbeeld André”

Oktober breekt aan en dat betekent kermis in Sint-Baafs-Vijve. Uiteraard zijn er tal van activiteiten maar de 172ste editie van de hondenzwemming vormt toch het hoogtepunt. In gedachten zijn de organiserende Sint-Bavovrienden ook bij André Naessens, van wie ze in april afscheid moesten nemen. “We zullen hem passend eren”, zegt Vincent Herman.

Oktober staat in Sint-Baafs-Vijve synoniem voor de hondenzwemming en alle activiteiten die daarrond plaatsvinden. Dit jaar wordt bijvoorbeeld sterk gefocust op kinderen. “We stelden een meer dan boeiend programma voor hen samen”, zegt Vincent Herman, woordvoerder en duivel-doet-al bij de Sint-Bavovrienden.

“De Ketnetband komt op zaterdag 7 oktober langs om 14 uur, met gratis toegang, daarna is er een snoepworp, volgt de prijsuitreiking van de tekenwedstrijd en start het oliebollenfestijn. Het kinderprogramma ‘loopt’ eigenlijk naadloos over in de Kidsrun van Wielsbeke Loopt. Later die avond is er ook al gratis Sven Ornelis die de afterparty verzorgt van de dag die eigenlijk al om 7.30 uur begint met de rit voor wielertoeristen en recreanten in samenwerking met wielerclub WTC SBV.”Ook zondag 8 oktober openen de wielertoeristen en recreanten de dag met hun rit over 35 en 65 km. Daarna komt het hoogtepunt van het kermisweekend eraan: de hondenzwemming.

Verdubbeling

Het wordt uitkijken of het record van vorig jaar van 125 honden overtroffen wordt. “Dat was toen een verdubbeling tegenover het jaar ervoor”, weet Vincent Herman. Maar daar is hij zelf mee een stuk verantwoordelijk voor. Hij staat onder meer in voor de PR van het gebeuren en gaf de publiciteit errond een boost door een Facebookpagina én website te verzorgen. Hij trok zelfs naar optredens van de Ketnetband en de Romeo’s, die op zondagavond afsluiten, om een promofilmpje met de artiesten op te nemen.

“In april nog moesten we afscheid nemen van één van onze boegbeelden André Naessens die overleden is na een slepende ziekte”

“Eigenlijk zijn we het jaar rond met dit weekend bezig”, bekent hij. “Maar we beschikken over een goed geolied bestuur dat recent aangevuld is met jongere krachten. Enkele oudgedienden hebben een stapje opzij gezet en in april nog moesten we afscheid nemen van één van onze boegbeelden André Naessens die overleden is na een slepende ziekte. Hij wou er vorig jaar nog één keer bij zijn en dat werd ook nog mogelijk gemaakt. Nu gaan we hem zeker en vast eren. We zullen André en wat hij voor ons betekende nooit vergeten. Een gedachtenis zal geprojecteerd worden tussen de andere beelden op de grote schermen hier.”

Helpende handen

André Naessens nam ook jarenlang de presentatie van het gebeuren op zich. Geheel in zijn bekende stijl praatte hij het gebeuren aan elkaar en interviewde de winnaars. De taak van speaker neemt Vincent eveneens op zich. “Ik was destijds actief bij de vrije radio, het presenteren is me dus niet onbekend”, knipoogt hij. Vincent maakt sinds 2014 deel uit van de Sint-Bavovrienden. Zelf heeft hij echter nog nooit deelgenomen aan de zwemming. “We hebben ooit een hond gehad, maar die is spijtig genoeg na enkele jaren al overleden.”

Hij steekt ook zijn dankbaarheid voor alle helpende handen niet onder stoelen of banken. “Zonder al die vrijwilligers zou het niet lukken. We krijgen ook hulp van drie verenigingen om de bar uit te baten. Op die manier spijzen ze ook hun kas. Nu we het over die bar hebben: wat ook nieuw is, is de introductie van herbruikbare bekers. Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad.”

Hoogwater

De Sint-Bavovrienden zijn er dus klaar voor en dat is ook het geval met de oude Leie-arm. “Dankzij de gemeente werd alle begroeiing uit het water verwijderd. Hiertoe werd een speciale boot ingezet. Vrachtwagens vol werden afgevoerd. Ook de oevers zelf werden vrijgemaakt. Opvallend is dat het water dit jaar hoog staat, een gevolg van de natte zomer”, geeft Vincent aan. Het zal er de zwemming nog spannender op maken. De inschrijvingen starten om 13 uur. De honden worden opgemeten en in drie categorieën ingedeeld. Om 15 uur gaan de eerste viervoeters dan te water.

Nadat alle overtochten zijn gemaakt en alle prijzen zijn uitgedeeld is er om 17.30 uur de traditionele hondenworp met waardevolle prijzen. De Romeo’s krijgen de eer de 172ste hondenzwemming af te sluiten met om 18.30 uur een ook al gratis optreden.