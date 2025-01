Sint-Antonius en de zwijnen op handen gedragen tijdens 72ste viering: “We willen dit doorgeven aan volgende generaties, het brengt mensen samen”

Sommigen raken de tel kwijt, anderen weten het precies. Het 72ste feest ter ere van de geneesheilige van mens en dier, bracht heel wat volk op de been afgelopen zondag 19 januari 2025. Yvegem – hoe de echte Ingooigemnaars hun dorp het liefst horen klinken- was opnieuw het decor voor kleurrijke taferelen met menig varken. Dit jaarlijks piekfijn georganiseerd feest met eeuwenoude wortels, is in handen van Yvegem Sportief en de kerkraad die voor de gelegenheid de bolhoed dragen. “Ruim 350 aanwezigen, mens en (knuffel-)dier”, zegt een tevreden voorzitter Geert Himpens (52).

Het is de tweede Sint-Antonius Winterommegang op rij, sinds de optocht erkend werd als immaterieel erfgoed in 2023. Telkens de eerste zondag na 17 januari, wordt het oog op scherp gezet van elke fotograaf die houdt van folkloristische taferelen. Het gebeuren begint al nog vóór de eerste haan kraait.

Knuffel- en levende dierenzegening

Menig dierenliefhebber uit het dorp, verlaat met de glimlach de warme bedstede om levende en pluchen dieren te onderwerpen aan de zegen van Sint-Antonius. De diaken kijkt niet op een druppel wijwater en ook op het aantal knuffels dat meegezeuld wordt, staat geen maat. Zo is er de achtjarige Marthe Baert die met gevulde bolderkar en vriendinnen Alice Smeets en Nette Staelens, vrolijk meestapt richting kerkportaal. Aan alles is gedacht. Uit de kar klinkt muziek van Pommelien Thijs en Nette draagt haar knuffel in een zelfgemaakt bedje.

Citroen- en appelsienschijfjes

In de Toontjesstoet, waarvan de toon gezet wordt door de Koninklijke Fanfare De Eendracht, lopen lokale verenigingen, een keurig afgeborstelde diaken, een hoopje schoolkinderen in bruine pij en een afvaardiging van de KLJ jongens Ingooigem. De twee laatste groepjes torsen elk een prachtig versierd zwijn -met op de rug citroen- en appelsienschijfjes liggend op een bedje van groen. Af en toe wordt er halt gehouden en gewisseld van dragers. Tachtig kilo is niet niks. “Hij is de sterkste van de dragers”, wijzen de leerlingen van Het Wijsternest Wouter Moreels (11) aan. “Ik loop vooraan links en kan wel wat gewicht aan”, stelt de vriendelijke zesdejaars. “Het resultaat van de verdedigingskunst Krav Maga in Harelbeke.”

De Paterkes uit het Wijsternest poseren samen met diaken Jean-Yves Verhaeghe, burgemeester Pauline Van Marcke (Samenéén), de bolhoeddragers van Yvegem Sportief en de kerkraad -waarvan Prudent Lanneau het relikwie van Sint-Antonius draagt- en de twee versierde zwijntjes. © GV

Uit de sfeervolle misviering blijft wel wat hangen: “Het vermogen om van kleine dingen momenten van eeuwigheid te maken”, stelt diaken Jean-Yves Verhaeghe (50). Voorzitter Himpens zegt het ook: “We willen dit doorgeven aan volgende generaties, het brengt mensen samen.”

Mals varken

Het Amerikaans opbod met Magda Ducatteeuw al meer dan 50 jaar aan de bel, wordt door plaatsvervangend veilingmeester van dienst Geert Himpens in goede banen geleid -Marc Steeland herstelt verder goed na een geslaagde hartoperatie. Vervolgens genieten een 130-tal dorpelingen van een mals varkenshaasje met kroketjes, ingeleid door tomatensoep met balletjes. “Een gesmaakte Yvegemse hoogdag die in ere moet gehouden worden”, vat schepen van Cultuur Anja Desmet (Samenéén) het gebeuren samen.

Vijf jaar geleden ging het er nog anders aan toe. Toen waren er nog levende dieren in de offerstoet. Dat kan je bekijken in de video hieronder.