Sinner’s Day vrijdag van start in ‘t Bosje: “Heel blij met nieuwe locatie”

Van 24 tot en met 26 juni vormt het Maria-Hendrikapark het schouwtoneel voor Sinner’s day Summer 2022. Vorig jaar was Sinner’s Day voor de eerste keer te gast in Oostende en wel op het Klein Strand, als voorloper van het W-festival. Dit jaar krijgt het festival een nieuwe plek in ‘t Bosje. “We zijn heel blij met deze locatie”, klinkt het.

Fans van new wave en punkmuziek komen van 24 tot 26 juni aan hun trekken in ’t Bosje. Het bekende festival Sinner’s Day slaat er immers haar tenten op en komt met een ijzersterke line-up op de proppen. Daarbij zitten heel wat oude bekenden, maar ook nieuwe namen. Sinner’s day was vorig jaar voor het eerst te gast in Oostende. “Sinner’s day Summer is sinds vorig jaar een nieuwe zomereditie”, zegt organisator Erik De Ridder. “Wij zijn ontstaan in Limburg, maar vorig jaar was de eerste editie in Oostende een schot in de roos. We zaten toen op het Klein Strand, als voorloper zeg maar van het W-Festival.”

Dit jaar werd een andere locatie uitgekozen om de zomereditie van Sinner’s Day te organiseren. “Deze keer konden we met de stad Oostende overeenkomen om het Maria-Hendrikapark als locatie te gebruiken”, vervolgt De Ridder. “Het park leent zich perfect voor de organisatie van een klein festival als Sinner’s Day. Wij willen vooral een heel fijn en intiem kader creëren en dan is de weide in het park daarvoor uitstekend. We zijn daar uiteraard bijzonder blij mee, maar als in de toekomst blijkt dat het festival groeit, dan zullen we uiteraard naar een andere locatie moeten uitkijken met de stad. Maar met de huidige setup is deze locatie ideaal.”

Voer voor discussie

Evenementen in het Maria-Hendrikapark waren in het verleden al dikwijls voer voor discussie. Qmusic kreeg samen met de stad heel wat kritiek omdat de radiozender er in het coronajaar 2020 haar tenten opsloegen. Niet alleen buurtbewoners, maar ook het Blauwe Kruis van de Kust vlakbij uitten toen hun ongenoegen. “Wij hebben die kritiek tot nu toe nog niet gekregen, al zal die er uiteraard wel zijn”, aldus de organisator. “Luister: voor dergelijke festivals heb je altijd voor- en tegenstanders. Je kan geen festival opzetten zonder daarbij geluid te maken. Dat zal sommigen inderdaad storen en anderen dan weer niet. Waar je ook heen trekt, altijd zal er wel kritiek zijn van tegenstanders.”

De ticketverkoop kan beter, maar loopt volgens Erik niet slecht. “Volgens mij zullen we op vrijdag het bordje ‘uitverkocht’ kunnen uithangen. Maar we merken wel dat mensen meer afwachten. De laatste twee jaar regende het annuleringen en daardoor merk je dat mensen hun tickets pas aankopen tegen de datum waarop het festival plaatsvindt. De laatste week zit de verkoop een pak hoger dan de voorbije weken. Het is een beetje eigen aan de tijd waarin we leven. We streven naar zo’n 1.500 verkochte tickets per dag en zullen daar sowieso wel in slagen”, aldus organisator Erik De Ridder.

Meer info op www.sinnersday.com.