Sinksenzondag werd dan toch redelijk goed ondanks voortdurende regen

Weer of geen weer, om niet te zeggen slecht tot zeer slecht weer op Sinksenzondag, zoveel is zeker. Soms hevige regen soms druppeltjes, maar het bleef voortdurend regenen. De bezoekers lieten het wel niet aan hun hart komen. “We wilden dit niet missen”, luidt het bij velen. Het is dan toch een succes geworden en het weer klaarde op.

Al om 11 uur waren er heuse circusacts te beleven bij Schouwburg Kortrijk. De kinderen konden er leren jongleren, fietsen met een éénwieler, volkspelletjes spelen, ringen gooien en draaien en clown spelen. “Op het laatste moment beslisten we om een groot gedeelte binnen te laten doorgaan wegens slecht weer”, aldus woordvoerder Dries Van Robaeys van Schouwburg Kortrijk. “We hebben het grote podium omgetoverd tot een circusarena met daarrond een bar. De artiesten wilden toch een gedeelte buiten doen.” Abel was fier als een gieter dat hij zonder de hulp van zijn mama Lien, alleen op een bal kon staan en ringen draaien. “Het is hier zeer leuk en ik leer dit graag”, zegt hij.

Abel. © (Foto TV)

Dat de rommelmarkt op papier 7,4 kilometer bedroeg was niet gelogen, de realiteit was anders: slechts 35 procent van de kramers kwam opdagen wegens het aanhoudend slechte weer. De schoonzussen Carine en Brigitte lieten het echter niet aan hun hart komen. “We staan al enkele jaren op de rommelmarkt met een beetje antiek, hebbedingetjes en spulletjes. Altijd met vrienden en familie met onze standjes naast elkaar. Er was altijd veel ambiance, nu staan we alleen”, aldus de dames. “We moeten niet rijk worden met de verkoop van onze curiositeiten: met het geld gaan we samen met de familie iets gaan eten. Ik weet dat mijn schoonmoeder dat goed zou gevonden hebben”, zegt Carine.

Carine en Brigitte. © (Foto TV)

Top of the bill

Stijn, Karel, Margot, Sam, Simon, Elien, Saïn en Agnes. © (Foto TV)

Stijn, Karel, Margot, Sam, Simon, Elien, Saïn en Agnes vonden hun plaatsje op de Houtmarkt waar KortRijk aan Culturen plaats vond. “Het is hier een mooie pleintje, rustig en gezellig zonder drukte”, zegt Stijn. “We proeven van de vele culturen en eten een lekker hapje. Mijn soep komt uit Indonesië”, aldus Agnes.

Kamchàtka. © (Foto TV)

Top of the bill op zondag was de als ‘wereldvermaarde Spaanse groep’ aangekondigde Kamchàtka. Zij zijn verloren gelopen in de stad en vargen aan passanten de weg. Zij volgen die maar halen halsbrekende toeren uit door huizen of gevels in de aangeduide straat te beklimmen. “Het is bijzonder verrassend wat ze doen, want je verwacht totaal iets anders. En alles gebeurt zonder de minste woorden”, vertelt Lydia die geboeid toekeek. “De stad kondigde het aan als bijzonder en dat is het ook.”

Een ander drukbezochte plaats was het Schouwburgplein waar Ronja Callaerts en Bram Smans een demonstratie Lindy Hop gaven. Wie wilde meedoen kon. “Wij wilden dit wel eens proberen, het ziet er gemakkelijk uit, maar dat is het niet. Het swingt wel lekker”, zeggen Jelle en Masha (het koppel naast Ronja en Bram van Cherry Dots).

Leuk detail: de hemel klaarde op na 18 uur. Het wordt dus nog feesten.