Sinksenfeesten in Kortrijk sluiten af met muzikaal vuurwerk

Maandagavond laat mochten Ze Quaffeurz SINKSEN22 afsluiten. Ze deden dit met een knallend optreden. Wie hen niet aan het werk zag, heeft echt iets gemist. Het publiek werd weggeblazen met een ambiancevol optreden. En nee, dansen was niet verboden.

Ze Quaffeurz stonden als afsluiter op het programma voor SINKS

EN22, maar dat is toen om welbekende redenen niet doorgegaan. Dit jaar mochten ze het opnieuw doen. En hoe! Ze Quaffeurz is een zotte bende muzikanten die speelt wat je maar horen wil. Vanaf kwart voor negen ’s avonds werd het aanwezige publiek meer dan twee uur lang ondergedompeld in een ambiance om u tegen te zeggen. Ze Quaffeuers brachten een grote live jukebox vol medleys, de grootste party-hits, funky stuff, New Orleans, vette pop en zelfs Vlaamse schlagers. Ze speelden het allemaal in hun eigen stijl, non-stop. Een waardige slotparty van SINKSEN22 die het publiek meteen van de sokken blies.

Geweldige sfeer

© KDS

Myriam (55) en Louis (56) dansen zeer graag. “We hebben dansles gevolgd: van rock ’n roll en twist tot charleston tot Weense wals en tango. Hier hebben we ons echter met die geweldige sfeer goed laten gaan. Niet met onze klassieke danspasjes, wel gewoon ‘go with the flow’. Dit optreden is super, zeker qua ambiance en sfeer. We komen al jaren naar de Sinksenfeesten, maar dit zou wel eens het beste kunnen zijn in jaren.”

© KDS

Ook Els (21) en Pieter (22) vonden het meer dan goed. We zijn niet zulke goede dansers, maar we hebben ons laten meedrijven met de sfeer en probeerden mee te dansen (lachen). Wat we wel goed konden was alles meezingen wat we kenden”, aldus het koppel. “Het was een Sinksen zonder traditioneel vuurwerk, maar dit was muzikaal vuurwerk”, zegt Charles (48).