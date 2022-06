Sinksen22 eindelijk afgetrapt

De Kortrijkse stadsfeesten Sinksen22 zijn deze namiddag, omstreeks 14 uur, van start gegaan. De eerste volwaardige editie sinds 2019. Van vrijdag 3 tot en met maandag 6 juni is Kortrijk het toneel voor een groot feest met straat- en kinderanimatie, circus en livemuziek met 70 dj’s en 75 livebands uit binnen- en buitenland. En dat op 32 feestlocaties. De stad verwacht zo’n 200.000 bezoekers.

Na twee jaar met een gedwongen lightversie van de Sinksenfeesten door corona komt de stad dit jaar sterker dan ooit terug met een editie in de sfeer van de ‘Roaring Twenties’. Dit alles op 32 feestlocaties waaronder het Schouwburgplein als centraal punt en vijf nieuwe locaties: Kortrijk Weide met onder meer het festival King Kong onder de Ronde van Vlaanderenbrug en Fun K Town aan de vuurplaats in het Mandelapark, het Groeningepark vol kinderanimatie en de Budatoren met animatie door Hip Hop Jeugdcultuurcentrum De Stroate, de Voorstraat in het winkelwandelgebied en de Budatoren en Depart Indoor.

Sinksen 2022 omvat ook de Sinksen Speeddates en de grootste rommelmarkt van het land met 1.400 standen over een afstand van 7,24 kilometer doorheen de centrum, de roeiwedstrijd Sinksenregatta aan de Leieboorden, de wereldmarkt KortRijk aan Culturen met 18 eetstanden uit evenveel landen op de Houtmarkt, Kortrijk Loopt en een petanquetornooi op het St.-Amandsplein. Daarnaast zijn er 29 tentoonstellingen, tientallen concertjes en concerten, al dan niet met klassieke muziek.

De stad hoopt op meer dan 200.000 bezoekers en droomt stiekem van 250.000. Er mag ook lang gefeest worden: op zaterdag en zondag zelfs tot 4 uur ‘s morgens en op maandag tot klokslag middernacht. Dit alles onder de slogan ‘Alles kan, niets moet’.

Openingsdag

Hoewel het officiële openingsevenement pas op zaterdag gepland staat (om 21 uur op het Schouwburgplein, red.) valt er vandaag, op vrijdag 3 juni, al heel wat te beleven. Om 14 uur kan je bijvoorbeeld al de sfeer opsnuiven op Havana 1920’s in de Stationsstraat. Vooral muziekliefhebbers komen op deze openingsdag dus aan hun trekken. Zij kunnen onder meer terecht in de Burgmeester Reynaertstraat voor optredens van de Belgian Quo Band (19 – 20.30 uur) en Gestapo Knallmuzik (21 – 22.30 uur).

Rond 20 uur starten ook The Trouble Notes in de Irish Mary’s Pub, en dankzij de KingKong Parkfest kan de dansende Kortrijkzaan zijn hart ophalen aan de sound van TLP aka Troubleman (Studio Brussel). Zowel outdoor, onder de Ronde Van Vlaanderen brug, áls indoor in de Départ, van 22 uur tot 5 uur ’s morgens. Op het Schouwburgplein geven de Skullfuckers van jetje tussen 20.30 uur en 21.30 uur. EDWURDS draait daarna plaatjes tot middernacht.

Kunstliefhebbers, tot slot, kunnen terecht bij K-orner voor ‘La Torre’, een expo met en over het artistieke werk van 25 jonge kunstenaars die gedurende twee maand resideerden in een toren, uitkijkend over de Sint-Michielskerk. Ook KunstKollectief stelt tentoon in Pand50, tot 18 uur. (Peter Van Herzeele en Jan Steenhoudt)