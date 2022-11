Sinksen gaat wild in de Far West: help jij mee?

De stad in het Westen keert dit jaar van 26 mei tot en met 29 mei sterker dan ooit terug. Dit jaar feesten we tijdens Sinksen in een memorabele editie in de sfeer van the Far West: vernieuwend en verrassend gekruid met een mix van kleuren en smaken. Het hele weekend én de klok rond! De stad lanceert daarom een oproep aan initiatiefnemers om deel uit te maken van de organisatie.

“We kijken opnieuw uit naar een topeditie en nodigen alle organisatoren uit om mee de hand te leggen aan alweer een spetterend Sinksen! In het thema van the Far West betoveren we jong en oud met straattheater, unieke voorstellingen, muziek,… Denk aan onze eigen Lucky Luke, tavernes, rodeo en veel dans. Ik verlang om opnieuw 200.000 lachende gezichten te ontvangen op Sinksen”, klinkt het bij Kelly Detavernier, schepen van evenementen.

The Far West staat voor uitbundigheid, vrijheid, samenhorigheid en spel. Een tijd zonder kopzorgen en plezier. Dit nieuwe tijdperk leidt tot nieuwe, moderne en massale vormen van volksspelen, dansbijeenkomsten en rodeo’s. Onder de noemer Sinksen Far West levert de stad een keur van spannende en sprankelende geschiedenis op met dit jaar in de hoofdrol ‘De Kortrijkzanen’.

Oproep

Heb je een leuk idee? Wil je een plein invulling geven tijdens Sinksen23? Wil je de komende editie opfleuren met je band of street act? Verzorg je een gezellige terrasuitbating? Bouw je me aan de sfeer van de Far West in Kortrijk? Laat het ons weten! Jouw idee registreren kan vanaf morgen tot uiterlijk vrijdag 30 december via de website! Samen maken we er een onvergetelijke editie van.

Let wel: enkel ingeschreven acties kunnen plaatsvinden op het openbaar domein, een aanvraag indienen staat nog niet gelijk aan een bevestiging.