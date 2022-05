Simon Vandeginste ontwerpt beiaardwagen voor Heilig Bloedprocessie

“Corona had één voordeel: doordat de Heilig Bloedprocessie twee jaar niet uitging, raakte mijn houten beiaardwagen tijdig klaar”, knipoogt Bruggeling Simon Vandeginste (31). Zijn huzarenstuk pronkt op Hemelvaartdag, donderdag 26 mei vanaf 14.30 uur, in de ommegang van het Heilig Bloed in Brugge.

Simon Vandeginste is muziekleraar op de Vincentius campus in Anzegem en zanger van folkgroep Ambrazar. Maar in bijberoep is hij houtbewerker. “Ik ontwerp van alles in hout, van oorbellen in tropisch hout tot meubels op maat. Die passie is er ongetwijfeld gekomen tijdens mijn studies aan de Brugse Steinerschool.”

“In 2018 was ik voor het eerst processiebegeleider; ik moest toezien op de groep rond Salome, die het hoofd van Johannes de Doper opeist. De vraag om een beiaardwagen in hout te ontwerpen kwam er via regisseur Jolien Smis.”

“Haar drie broers spelen ook bij Ambrazar, ze wist dat ik graag hout bewerk en heeft mij in contact gebracht met algemeen coördinator Matthieu Clarysse. Dat gebeurde op café, in onze artistieke vrijhaven, De Zundag in de Ezelstraat. Ambrazar repeteert vaak op die locatie, waar vroeger jeugdhotel De Snuffel gevestigd was. Ook de organisatoren van de procesie vergaderen er af en toe.”

Meer dan 700 uur werk

“Ik heb even getwijfeld of ik wel rijp was voor die uitdaging, maar ik ben ervoor gegaan. Ook al hebben sommigen het mij afgeraden. Het heeft mij uiteindelijk meer dan 700 werkuren gekost. In de beiaardwagen heb ik een maquette van het Belfort verwerkt, op basis van schetsen van Benoit Kervyn.”

“De vloer en het chassis moesten een mobiele beiaard van 1.000 kilo kunnen dragen. Het moeilijkste was de ramen beeldhouwen en de wagen verven zodat die een bakstenen look kreeg. Met verf had ik geen ervaring. Maar ik ben blij met het resultaat.”

“Donderdag loop ik niet mee. Liever kijk ik als toeschouwer naar het resultaat van mijn noeste arbeid. Voor alle zekerheid neem ik een boor mee. Je weet maar nooit of er iets loskomt.” (SVK)