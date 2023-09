Sijsele kermis met Barrio Tilo

Van 22 tot en met 24 september is het opnieuw tijd voor kermis in Sijsele. Ook dit jaar zorgt Barrio Tilo voor kermisattracties en heel wat ander vertier in en rond de grote tent op het Lindeplein. Voor het eerst is er ook een rommelmarkt bij.

Het vierde weekend van september staat in Sijsele sinds jaar en dag in het teken van de kermis in het dorp. En dat is dit jaar niet anders. Toen de kermis enkele jaren geleden wat begon in te dommelen, werden diverse pogingen ondernomen om die weer aan te zwengelen, maar het is het vernieuwende Barrio Tilo, in een organisatie van Tom Vandepitte en Rens De Muynck, dat er opnieuw schwung in bracht. De eerste editie, in 2019, begon met een pop-upbar pagodetenten tussen de kermisattracties, maar het evenement groeide uit tot een driedaags gevarieerd feest, inclusief moderne klank- en lichteffecten.

Barrio Tilo begint dit jaar op vrijdag 22 september opnieuw met een modeshow, waaraan naast damesboetiek F2G Women’s Boutique uit Sijsele ook twee nieuwe zaken deelnemen: MI-SI damesboetiek uit Beernem en Jo Fashion mannenmode uit Oostkamp. De deuren gaan om 18 uur open voor het aperitief en om 20 uur start de modeshow, vanaf 23 uur gevolgd door een afterparty.

Party Night

“Op zaterdag is het dan tijd voor een echte Party Night, van 21 uur tot 3 uur, met de beste deejays uit de ruime regio, zoals DJ Pauwie, DJ Jase en DJ Gum”, vertelt Tom Vandepitte. “Partyverlichting met lasers, een partyfotograaf en een photobooth maken het feest compleet.”

Zondag is familiedag. Die begint voor het eerst met een rommelmarkt, van ’s morgens vroeg tot in de late namiddag. Geïnteresseerde standhouders kunnen zich inschrijven via de website van Barrio Tilo. Van 11 uur tot 14 uur is er het eetfestijn, met een varkentje aan het spit, een uitgebreid groentebuffet, frietjes en sausjes, voor 25 euro. Ook hiervoor is inschrijven mogelijk via de website. Om 15 uur is een optreden van de countryband Bandit en om 19 uur brengt de coverband Gold de beste hits uit de jaren 80. Daarna is er nog een deejayset om Barrio Tilo af te sluiten.

En natuurlijk staan er het hele weekend kermisattracties. (PDV)

Meer info: www.barriotilo.be