Siervogeltentoonstelling van De Ceres in Torhout groeit uit tot een groot succes

De traditionele siervogeltentoonstelling van de plaatselijke vereniging De Ceres in zaal Club de B is een groot succes geworden. Ze liep een volledig weekend en trok heel wat kijklustigen. De toegang was gratis en iedereen mocht vrij in en uit lopen.

Tijdens de plechtige opening op vrijdagavond (foto) werd er in aanwezigheid van het bestuur van de club en een afvaardiging van de gemeenteraad hulde gebracht aan wereldkampioen Luc Bohez, enkele laureaten van de Belgische kampioenschappen en de bekroonden van de expositie. De Ceres stelde een schare vogels van diverse pluimage tentoon, onder meer groenlingen, sijsjes, zebravinken, rijstvogels en parkieten. Een streling voor het oog. (foto JS)