Shows Langemark Kermis verhuizen naar Den Tap

Geen tent bij het gemeentehuis meer tijdens Langemark Kermis op 22, 23 en 24 september. Het kermiscomité verhuist zaterdag met de kindershow, optredens van Sint-Cecilia, Marino Punk en 10cent Stoatiegeld, én kermisbarbecue naar Den Tap.

In de week voor de kermis organiseert het Kermiscomité Langemark al een kleurwedstrijd in samenwerking met de lagere scholen van Langemark. “Daarbij is er in iedere klas een bon van 15 euro te winnen”, zegt Marleen Soete van het Kermiscomité. “Op vrijdag 22 september start de kermis dan echt met de avondmarkt, waar we vanuit onze bar Carrousel ter hoogte van de kermiskramen om 18.30 uur vertrekken met de verkleedstoet. Op het parcours ligt het gemeentehuis waar we een kermisworp houden. Chiro Lange Jo en Ixagodo organiseren opnieuw hun Zwinnemarktfeesten en om 20.30 uur is er het vuurwerk.”

Extra krachten

De activiteiten en optredens die vorig jaar plaatsvonden in de tent voor het gemeentehuis, verhuizen naar Den Tap. “Vorig jaar was het heel slecht weer en we kregen kritiek dat de mensen met hun voeten in het water zaten. Sommigen zeiden dat ze niet meer zouden komen als het weer in een tent was. De bemanning van ons comité is ook niet zo groot en om zo’n tent op te zetten en af te breken is het soms moeilijk mensen te vinden. Bij deze een warme oproep aan enthousiaste mensen om ons comité te versterken.”

Clown Pepito mag in Den Tap op zaterdag 23 september om 17.30 uur de spits afbijten met zijn supergekke kindershow. Om 19 uur geeft KMV Sint-Cecilia Langemark een concert, gevolgd om 20 uur door accordeonist Marino Punk en om 21 uur mag coverband 10cent Stoatiegeld feestelijk afsluiten.

Op zondagmiddag 24 september werkt het kermiscomité samen met studentenclub Moeder Baekelandt voor de kermisbarbecue. “Vorig jaar deden we dat voor het eerst”, zegt preses Axel Charles. “Het was een groot succes met bijna 450 eters. We kregen ook veel positieve reacties. Toen het kermiscomité vroeg om dit jaar opnieuw samen te werken, hebben we niet lang getwijfeld. Deze keer is het wel maar één dag in plaats van twee.” (TOGH)