Shownacht of niet in Oostende? Carnavalisten wachten bang af

Normaal zou op vrijdag 18 februari de Shownacht 2022 doorgaan in de ACEG Wellington Arena, met optredens van Tielens & D’Haeze en Mart Hoogkamer. Door de coronamaatregelen is het al of niet doorgaan van het event erg onzeker. We vroegen uitleg bij Kloeffe-voorzitter Glenn Dangreau en schepen van Carnaval Maxim Donck (N-VA).

De Shownacht is een organisatie van de Orde van de Kloeffe, in samenwerking met Blueskyconcerts.be. “Het is een groot en duur event, dat niet kan doorgaan met een beperkt publiek”, zegt Glenn Dangreau. “Zoals de zaken er nu voor staan, zouden er maar 200 feestvierders toegelaten zijn. In die omstandigheden is organiseren heel onverstandig, zelfs niet mogelijk. We wachten de beslissing van de veiligheidsraad af, die vrijdag bijeenkomt.”

“Is er een versoepeling, dan kunnen we eventueel doorgaan met het event. Ik vrees echter dat er nog allerlei regels zullen opgelegd worden, die het ons onmogelijk maken om op een gezonde manier te organiseren. De datum van 18 februari is kortbij om alles nog voor elkaar te krijgen. Er werd al gedacht aan een latere datum, in april, maar daar blijken de carnavalsverenigingen geen voorstander van te zijn. Hoe dan ook, moet er serieus overleg gepleegd worden met Patrick Orlans van de ACEG Wellington Arena en met schepen Maxim Donck.”

Dure organisatie

De schepen heeft er ook geen goed oog op en wacht de beslissingen van de veiligheidsraad af om zich uit te spreken. “Carnavalstoeten met mondmakers zouden toegelaten worden, maar ik geloof dat de carnavalisten dat niet leuk zouden vinden”, weet Maxim Donck. “Carnaval in Oostende is sowieso een dure onderneming en het succes van een eventuele Shownacht hangt af van de aanwezigheid van het publiek.”

“Indien de opkomst beperkt en streng gereglementeerd moet blijven, heeft het geen zin om te organiseren. We wachten de beslissing van de veiligheidsraad af. Kan het niet doorgaan in februari, dan kunnen we het event verplaatsen naar april. Dat kan alleen met goedkeuring van de carnavalisten. Zoals het er nu uitziet, vrees ik dat carnaval dit jaar aan onze neus voorbij zal gaan. Dat is natuurlijk heel spijtig.” (FRO)