Shopping Day Belle Epoque à la Française in Oostende

De Handelaarsbond Belle Epoque organiseert zaterdag, samen met het Economisch Huis Oostende de vertrouwde Shopping Day. Uiteraard vindt die plaats langs de Alfons Pieterslaan, het hartje van de Belle Epoquewijk.

Dit jaar wordt de Shopping Day in een nieuw jasje gestoken door vijf studenten Event Management van de Hogeschool VIVES Kortrijk. De wijk wordt omgetoverd in een ‘Petit Paris’ met de charme van weleer. De hele Alfons Pieterslaan baadt in een gezellige, Parijse sfeer. Ook de handelaars van de Belle Epoquewijk dompelen je onder in de authentieke sfeer van ‘Petit Paris’.

Animatie voor jong en oud

Er valt heel wat te beleven tijdens deze Shopping Day. Naast standen van verschillende lokale en externe handelaars kan je ook van de tonen van twee muzikale bands genieten. Er is animatie voor jong en oud met een steltenloper, een mimespeler en een karikaturist. Aan het stadhuis kan je ook een hele reeks oldtimers bewonderen.

Ook Roland Desnerck, auteur van de 5de druk van Het Oostends Woordenboek, is present. Enkele kunstenaars stellen hun werken tentoon voor het oud politiebureau. Voor de aankleding van de Shopping Day werd samengewerkt met vijf studenten van Vives, Kortrijk, richting Eventmanagement. Voor hen was het een soort eindwerk! De vijf studenten zijn Aregina Decocker, Britt Deleu, Anneleen Littele, Lenny Claes, Chelsey Deville.

De Shopping Day in de Belle Epoquewijk duurt tot 18.00 uur.

(FRO/ Foto FRO)