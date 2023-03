Shari Bossuyt en Yves Lampaert gelauwerd op sportgala in Harelbeke

Vrijdagavond vond tijdens een sportshow in cultureel centrum Het Spoor de huldiging plaats van de sportlaureaten 2022 van Harelbeke.

De trofee ‘Sportman van het Jaar’ was weggelegd voor Yves Lampaert (31). Hij werd genomineerd voor zijn eerste gele trui op de openingsdag van de Ronde van Frankrijk, zijn prestatie in Paris-Roubaix en het winnen van de individuele tijdsrit in de Ronde van België.

Shari Bossuyt (22) werd verkozen tot ‘Sportvrouw 2022’. Ze behaalde een gouden medaille op het WK ploegkoers piste, een zilveren medaille op het BK tijdrijden vrouwen en een tweede plaats in de Lotto Belgium Tour.

De trofee van ‘Sportjunior 2022’ was weggelegd voor judoka Sem Tack (18) van Judoclub Yama Arashi. Sem behaalde een gouden medaille op het Vlaams kampioenschap en een zilveren op het BK. Hij behaalde goud, zilver en brons op nationale en internationale tornooien.

‘Sportclub 2022’ werd de eerste ploeg van KOG Stasegem. De ploeg werd kampioen in vierde provinciale en maakte de overgang naar derde provinciale.

Windsurfclub Gavermeer werd verkozen als ‘Jeugdsportclub 2022’. Ze werden Belgisch kampioen in elke leeftijdscategorie U13, 15, 17 en 19. Ze vulden volledig het eindpodium van het BK Techno T293 2022 en werden kampioen van de North Sea Cup.

Verder werd Hubert Depypere verkozen als ‘Sportvrijwilliger 2022’. Hij is manusje-van-alles bij het G-team van KOG Stasegem.

Charlene Ottevaere werd ‘Sportverdienstelijke Persoon’. Ze doet succesvol aan trialrun in binnen-en buitenland en zet zich in voor Think Pink.

Leuke verrassing: Michaël Vannieuwenhuyze (directeur Sport van Sportdienst Harelbeke) kreeg totaal onverwacht een trofee aangeboden door Joost Vinckier (voorzitter van de Adviesraad Sportdienst) en Inge Cosaert (voorzitter Organisatieraad Sportraad) voor zijn verdienste in de werking van de Sportdienst Harelbeke.

(PVH/foto LOO)