Sharaya Verbrugghe uit Roeselare is ‘’Miss elegance Perfect of the Year’ !

Zondag werd in restaurant Fischman in Oostende de lintuitreiking gehouden van de verkiezing ‘Miss & Mister Perfect of the year’. Dit is een verkiezing die is opgestart in 2020 in Tenerife.

Door corona is het onmogelijk om veilig af te reizen waardoor de organisatie heeft beslist om er voorlopig een virtuele competitie van te maken. Sharaya Verbrugghe uit Roeselare haalde er de mooie titel binnen van ‘Miss elegance Perfect of the Year’ en werd tweede eredame in de categorie Plus-size of the Year 2021-2022.

Sharaya nam voor het eerst deel aan een verkiezing en mocht Vlaanderen vertegenwoordigen. De 20-jarige is werkzaam in een schoonheidssalon en leerde de knepen qua missverkiezingen ongetwijfeld van zus Sharon, die nu trouwens hoofdcoach is van de verkiezing Miss Elegance.

