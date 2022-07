Sfeervolle start van ‘Dé Zomer van Lo-Reninge’

De dienst Toerisme van Lo-Reninge organiseert op vier donderdagavonden in juli en augustus onder de noemer ‘Dé Zomer van Lo-Reninge’ gratis concerten, telkens in de een andere deelgemeente. Donderdagavond werd de concertreeks met DATswingDT en Vos & Wezel op gang getrokken in Pollinkhove.

Dé Zomer van Lo-Reninge is al aan zijn derde editie toe. DATswingDT en Vos & Wezel mochten dus de spits afbijten af nabij bistro ’t Mozarthuys in Pollinkhove. Op donderdag 21 juli zorgen Marino Punk en Ze Quaffeurz voor muzikale ambiance aan ’t Hooiland op het Noordschoteplein in Noordschote.

Balmobiel en El Bandido strijken op donderdag 4 augustus neer op de Dorpplaats in Reninge. De vierde en laatste muzikale avond vindt plaats op donderdag 18 augustus op de Markt in Lo. Dan komen Saxilicious en Boom ’n Van De Weireld langs.

Alle concerten zijn gratis. Iedereen is welkom vanaf 19 uur. Het eerste optreden start om 20 uur, het tweede om 21.30 uur.

