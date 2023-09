Sfeervolle kermis met spetterend vuurwerk

In Reninge was het opnieuw feesten geblazen tijdens de jaarlijkse kermis. Een quiz trok het feestgedruis op gang. Een kermistijdrit en een spetterend vuurwerk sloten de kermisfestiviteiten af. Tussendoor viel er ook heel wat te beleven in het dorp. Zo pakte de Gezinsbond Reninge op zaterdag uit met een lasershooting voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Ook het bestuur van de Gezinsbond amuseerde zich tijdens het spel.

Op zondag was er een tweedehandsbeurs met aperitiefbar op de Dorpplaats. Een kermisstoet was er dit jaar niet. Alleen reus Judokus en de fanfare trokken op zondagnamiddag door de straten van Reninge. (KVCL/foto Gezinsbond Reninge)