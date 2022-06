Sfeervolle 31ste editie van Feest in ’t Park  in Brugge lokt 10.000 bezoekers

Een gezellig en ongedwongen sfeertje in het prachtige Minnewaterpark, meeslepende muziek en een duurzame boodschap lokten op zaterdag 25 juni zo’n 10.000 bezoekers naar Feest in ’t Park. De eerste editie in een organisatie van Brugge Plus vzw – en de 31ste sinds de start van het gratis mondiaal festival – was een succes.

Voorzitter van Brugge Plus Franky Demon: “Feest in ‘t Park startte zonnig, helaas volgde in de late middag zoals voorspeld de regen, maar het meeste volk bleef hangen en genoot van de zuiderse sfeer.”

“‘s Avonds klaarde het weer op en barstte het feest helemaal los! Brugge Plus, die het festival voor het eerst organiseerde in samenwerking met de Noordzuiddienst – die voorheen de organisator was – en de Noordzuidraad kunnen tevreden terugblikken. Ook de inbreng van de stadsdiensten, tal van vrijwilligers en van de deelnemende organisaties was van onschatbare waarde.’

SDG’s meer bekendheid gegeven

Feest in ’t Park is een sfeerfestival. Maar er is natuurlijk meer: het festival – met onder andere een wereldkinderdorp, workshops, standjes van diverse mondiale partners, ngo’s en vierdepijlerorganisaties - draait ook rond bewustmaking.

© gf

“Die bewustmaking werd dit jaar opgehangen aan de SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die ook de rode draad vormen van Brugges beleidsplan’, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Zo willen wij bijdragen aan de bekendmaking en verdere verspreiding van doelstellingen. Dat gebeurt beter niet op een belerende, afstandelijke manier, maar toegankelijk aangebracht en in een positieve context gekaderd. Feest in ’t Park was ook op dat vlak een succes.”

Gelukkig

De SDG’s waren de leidraad en er waren ook een aantal andere nieuwe elementen zoals de Speakers’ Corner van Jong Volk waar jongeren hun speeches voor de toekomst brachten, inzoomend op wat hen bezighoudt.

© gf

“Het deed deugd om te zien hoe, na twee jaren van stilte in ’t park, de publieksopkomst groot was. Ook standhouders en deelnemers waren gelukkig dat op zo’n geslaagde manier kon aangeknoopt worden met een traditie van 30 jaar Feest in ’t Park.”, besluit voorzitter Franky Demon.