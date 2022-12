Sfeervol kerstshoppen dankzij vzw Sfeer in Groot-Kortemark

Vzw Sfeer in Groot-Kortemark, een veelzeggende naam van een groep Kortemarkse handelaars die het erover eens zijn dat er bij speciale gelegenheden wel eens iets meer mag in de gemeente. Winkelen in eigen dorp, het blijft nog altijd iets belangrijks. Voor de eerste sfeermaker zorgen ze alvast op 16 en 17 december.

“Er mag een beetje meer ambiance en sfeer zijn bij bepaalde gelegenheden in het dorp”, steekt Heidi Vandenbroecke, zaakvoerster van Maison Manon, meteen van wal. “Daar waren we het met enkele handelaars over eens, dus besloten we de handen uit de mouwen te steken en een nieuwe vzw in het leven te roepen, die aan die noden tegemoetkomt. Vzw Sfeer in Groot-Kortemark was geboren en kreeg meteen ook een bestuur, bestaande uit Peter Verlinde, Hilde Bruynooghe, Mieke Baert, An Desmet, Laura Deblaere en ikzelf. Hilde is penningmeester, Laura is secretaris en ik neem de honneurs waar als voorzitter.”

Winkels langer open

“Met kerst en Nieuwjaar voor de deur kunnen we alvast niet missen door het weekend voor Kerstmis wat extra sfeer te creëren op de Kortemarkse Markt. We voorzien een drankstandje, een wensboom, elfjes, huifkarren en muziek. Natuurlijk mag ook de enige echte kerstman niet ontbreken. We hebben maar liefst 42 Kortemarkse handelaars die hieraan deelnemen en die zorgen dat hun winkel ook later op de avond nog geopend is, tot 21.30 uur. Elke handelaar krijgt zo ook de mogelijkheid om een actie te organiseren in zijn of haar zaak. Die acties zullen aangekondigd worden op onze Facebookpagina. In het Smaakatelier in de Torhoutstraat zijn een zestal handelaars terug te vinden die geen fysieke winkel hebben. We willen deze actie zeker en vast herhalen met de solden, met Pasen, met Moeder- of Vaderdag…” (JDK)