Sergio viert 60ste verjaardag en 37 jaar carrière in De Spil

Sergio Quisquater viert dit jaar een dubbele mijlpaal: hij wordt 60 jaar en staat bovendien al 37 jaar op de planken. Deze bijzondere gelegenheid laat de veelzijdige zanger, presentator en entertainer niet onopgemerkt voorbijgaan. Op donderdag 17 april organiseert hij een groots spektakel in cultuurcentrum De Spil.

Met een indrukwekkende carrière als vaste waarde in de Belgische muziekwereld heeft Sergio al talloze harten veroverd. Zijn aanstekelijk enthousiasme en warme persoonlijkheid maken hem geliefd bij jong en oud. Sergio startte zijn muzikale reis in de jaren ‘80 en heeft in de loop der jaren talloze hits gescoord, variërend van vrolijke meezingers tot ontroerende ballades. Met zijn uniek stemgeluid en energieke optredens weet hij telkens weer het publiek te raken en mee te slepen in zijn muzikale verhaal.

“Een zaal vinden voor mijn verjaardagsconcert was niet eenvoudig,” vertelt Sergio. “Eigenlijk ben ik in juli jarig, maar dan zijn de meeste culturele centra gesloten. Daardoor was het onmogelijk om de show op mijn eigenlijke verjaardag te organiseren. Zelf woon ik in Vlaams-Brabant, maar ik kom regelmatig in West-Vlaanderen. Sommigen vragen zich af waarom ik kies voor Roeselare, maar wat ver is voor de ene, is dicht voor de ander. Daarom worden er verschillende bussen ingelegd, zodat al mijn fans de kans krijgen om erbij te zijn.”

Sergio kijkt enorm uit om deze mijlpaal met zijn fans te vieren. “Het is ongelooflijk om 60 te worden en dit te kunnen delen met de mensen die me al die jaren hebben gesteund. Deze show is mijn manier om hen te bedanken en samen terug te blikken op een geweldige muzikale reis.”

Het belooft een onvergetelijke avond te worden. Fans kunnen genieten van een mix van zijn grootste hits, bijzondere gastoptredens en een nostalgische terugblik op zijn rijke carrière. Met een indrukwekkend podium en een sfeervolle setting wordt het een eerbetoon aan de man, die al tientallen jaren het publiek weet te begeesteren. Naast zijn muzikale kwaliteiten staat Sergio ook bekend om zijn humor en charme. Hij weet zijn publiek altijd te entertainen met grappige anekdotes en interactieve momenten. Fans worden aangeraden om snel hun kaarten te bemachtigen, want deze bijzondere avond wil je niet missen! Tickets zijn verkrijgbaar via www.pmlive-events.be/events/sergio-viert-60-jaar-2/. (BRU)