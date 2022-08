Sergio als publiekstrekker voor weekend tractorpulling

Dit weekend vindt in de Langedorpweg de tweede editie van de Zuienkerkse tractorpulling plaats. Het initiatief komt van een groep vrienden die de passie delen en de traditie de jongste jaren zagen afnemen. “In onze contreien is ze zelfs stilaan aan het verdwijnen.” Het geheim wapen heet Sergio: “We willen een breed publiek aanspreken.”

Tractorpulling, ook wel ‘trekkertrek’ genoemd, is een uit de VS overgewaaide sport waarin men met een tractor over een zo groot mogelijke afstand een zware slede moet voortslepen. “Honderd meter is een ‘full pull’; wie het verst trekt, wint”, legt Brian Van de Sompele kort uit.

Locatie niet evident

De tractorfanaten – allemaal hebben ze landbouwersbloed door de aderen stromen – namen vier jaar geleden een event in Oostkerke over en weken vorig jaar uit naar Houtave. “Een geschikte locatie vinden om onze sport te beoefenen is niet meer zo evident. Gelukkig waren ze ons in Zuienkerke wel gunstig gezind, en na de beperkte corona-editie van vorig jaar maken we er nu voor het eerst een familievriendelijk weekend van, met een barbecue en fuif. Ook Sergio komt optreden – we willen een breed publiek aanspreken”, klinkt het.

Het optreden en de fuif vinden plaats in de feesttent ter hoogte van hoeve De Moerbeiboom. Het gemeentebestuur gaf groen licht voor het gebeuren, al leeft ook hier het besef dat zo’n tractorpulling lang niet meer overal gewenst is.

“Er zijn voorwaarden gesteld om de geluidshinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, maar verder zagen we hier geen graten in. Die jongeren hebben hun evenement prima uitgewerkt, en ten slotte hebben we in Zuienkerke ook genoeg open ruimte om zoiets toe te laten”, zegt burgemeester Alain De Vlieghe.

Op de tractorpulling in Houtave zullen er dit weekend liefst vierhonderd tractoren te zien zijn. “Zo’n tractorpulling is best wel spectaculair; het gaat om opgedreven voertuigen met speciale vliegtuigmotoren. Voor ons is dit een passie, een microbe, maar onbekend is onbemind en dus willen we iedereen uitnodigen om dit weekend eens zelf een kijkje te komen nemen. Op zondag pakken we trouwens ook uit met leuke kinderanimatie.”

De barbecue met ‘Sergio on stage’ vindt vrijdagavond plaats vanaf 18.30 uur, tickets kosten 20 euro per volwassene en 12 euro voor kinderen. Voor de ‘farm party’ op zaterdag betaal je 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de deur.