Serge Loncke is de tweede kandidaat Prins Carnaval in Bredene

Het is alweer een tijdje geleden dat de carnavalisten in Bredene mochten uitkijken naar een echte strijd om de titel van Prins Carnaval. Sinds lang telt Bredene nog eens twee kandidaten. “Serge Loncke stelt zich ook kandidaat voor de titel in 2024 als Tandje Bie”, kondigde Kurt Vansteenkiste, voorzitter van het Hof der Prinsen, deze week trots aan.

Serge Loncke is 48 jaar en wordt voorgesteld door café ‘t Zeetje. Eerder stelde David Ferrant zich al kandidaat onder de naam Ferre.

De verkiezing van de Prins (en Prinses) Carnaval vindt plaats op vrijdag 16 februari in het MEC Staf Versluys. Kaarten zullen te koop zijn bij beide kandidaten. Wie zich nog kandidaat wil stellen voor Prins of Prinses Carnaval Bredene 2024 kan zich wenden tot organisator Hof der Prinsen Bredene via www.hdp-bredene.be.