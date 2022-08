Sente viert 150-jarig bestaan op Sente Kermis

Sente viert zijn 150e verjaardag dit jaar met een feesteditie van Sente Kermis. Om die verjaardag alle kracht bij te zetten is er de lancering van de allereerste “Sente Fashion” en prijkt de Nederlandse coverband “The Dirty Daddies” op de affiches. Diezelfde coverband bracht vorig jaar nog Heule in extase op de Tinekesfeesten.

Het eerste weekend van september staat traditiegetrouw Sente kermis op de agenda. Een absoluut volksfeest dat dit jaar volledig in het teken staat van het 150-jarig bestaan van de parochie. De organisatie spaart kosten noch moeite om die verjaardag niet ongemerkt te laten passeren. Zo moet dan de Nederlandse coverband “The Dirty Daddies” Sente op zaterdagavond in vervoering brengen, komen er unieke Sente-truien op de markt en is er op zondagavond een petanquetornooi.

Bomvolle kalender

De kalender is zoals ieder jaar op Sente Kermis goed gevuld. Het weekend wordt afgetrapt met een kinderdisco voor de allerjongste feestvierders, gevolgd door een volkscafé met special guest: VraagetDaan. Zaterdag moet het hoogtepunt worden van de feesteditie van Sente Kermis. Terwijl de ouders uitkateren of gewoon weer beginnen waar ze de avond ervoor gestopt zijn, leven de kinderen zich van 14u-18u uit de kindernamiddag.

Nadien zakken “The Dirty Daddies” om af naar het kerkplein voor het grootste verjaardagsfeest dat Sente ooit gehad heeft. Voor een kaart leg je wel 15 euro op tafel. “The Dirty Daddies” zetten vorig jaar nog Heule in vuur en vlam op de zaterdagavond van de Tinekesfeesten. De tent op het kerkplein opent om 20u met “The Woodbeez” als voorprogramma. DJ Veste neemt rond 23U30 tot de late uurtjes over.

Op zondag staan dan nog een eucharistieviering, aperitiefconcert en petanque op de agenda. Om de innerlijke mens te versterken kan er over de middag vol-au-vent met frietjes gegeten worden. Het kermisweekend stopt niet op zondag. Op maandag is er de “jaargetijde”, een herdenkingsmoment voor de overleden Sentenaren, gevolgd door de seniorennamiddag. (JF)