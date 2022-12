Seniorenfeest is een groot succes

Ieder jaar wordt door de gemeente Houthulst in samenwerking met de seniorenadviesraad en LDC de Schakel een seniorenfeest georganiseerd.

De voorbije jaren kon dat omwille van de pandemie niet doorgaan, maar dit jaar was het opnieuw een namiddag om te genieten. Het feest ging door in de sporthal op de vrijetijdscampus in Houthulst met optreden van de lokale artiesten Kristien en Rudy Beauprez en de bekende Sasha en Davy Gilles die met hun optreden de zaal in lichterlaaie zetten. Ondertussen werden de meer dan 400 aanwezigen op een dessertenbuffet getrakteerd. De dans werd ingezet door burgemeester Joris Hindryckx. De hele namiddag werd gesmaakt door de aanwezigen die met een blij gemoed naar huis terugkeerden. (ACK/foto ACK)